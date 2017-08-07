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İhanet toplantısında 'Kılıçdaroğlu' detayı

Büyükada’daki sözde aktivistlerden Özlem Dalkıran’ın dijital verilerinden çıkan notlarda “Kılıçdaroğlu İstanbul’a geldiğinde Edirne’ye gitmesini zorlayabiliriz” ifadesi yer alıyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:09
İhanet toplantısında 'Kılıçdaroğlu' detayı

Büyükada’daki kaos toplantısına katılan şüphelilerin üzerinden çıkan dijital verilerin deşifre edilmesinden sonra uluslararası karanlık toplantının hükümeti devirmek için yaptığı planların detayları ortaya çıkıyor. Büyükada toplantısına ilişkin yürütülen soruşturmada incelenen dijital veriler arasından Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran’a ait olduğu belirtilen ‘İstanbul Hayır Meclisi’nin 18 Haziran’daki toplantı notları tek tek deşifre edildi.

KAOS PLANLARI

Büyükada’da toplantı yaptıkları otelde gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin bulunduğu 10 kişiden 8’i tutuklanmıştı. Özlem Dalkıran’ın el konulan dijital verilerde yer alan belgede 18 Haizran’da İstanbul’da Hayır Meclisleri Buluşma toplantısının notları yer aldığı belirlendi. İşte soruşturma dosyasına giren o notlar: 

YENİ BİR DİRENİŞ

“Kendimiz 10 tane polisin başını eğemeyeceği İdris Baluken’le dayanışabiliriz. Kılıçdaroğlu İstanbul’a geldiğinde Edirne’ye gitmesini zorlayabiliriz. İlçelere de adalet yürüyüşü yayabiliriz. DİB ile beraber yazı da hareketli bir eylem sürecine dönüştürebiliriz. Gezi Parkı’nda da aynı şey vardı.Kendiliğinden bir direnişin patlak vermesini bekleyemeyiz. Bir siyasal programımız olmalı. Pilot bölge olarak Kadıköy’de bir mekan kurulsun. KHK ile ihraç edilmiş hocalarımızı davet ederek seminerler düzenleyelim. Türkiye’ye yayılması için çalışalım. Program olarak tek şey geliyor aklıma AKP’den kurtulmak. Sokak ve örgütlenmek önemli ama bunlar araç. Gezi de dahil hiçbir kalkışma salonlarda bildiriler dağıtarak olmadı. Tahrir’de böyle olmadı.” 

Star

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:09
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