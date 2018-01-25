İhanet takımı yine devrede

MUSTAFA DURMAZ/İSTANBUL -

HALKEVLERİ KAHVELERİ DOLAŞTI



Terör örgütlerinin propaganda merkezi gibi çalışan Birgün, Evrensel ve Cumhuriyet gazetesi, Zeytin Dalı Harekatı’nı hedef alarak, sosyal medya teröristlerinin tutuklanmasını “Barış demek yasaklandı” şeklinde haberleştirdi. Terör örgütü DHKP-C'ye yakın Halkevleri, yine provakasyon için kolları sıvadı. Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP’ye verdiği destekle gündeme gelen CHP’nin “arka bahçe” olarak kullandığı Halkevleri üyeleri, kahvehaneleri dolaşarak terör propagandası yapıp halkı ayaklanmaya çağırdı.



Kaftancıoğlu sessizleşti



CHP'nin yeni seçilen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il başkanı seçilmeden önce özellikle sosyal medya üzerinden bir militan gibi mesajlar paylaşıyordu. Günde ortalama 2 tweet atan aynı Kaftancıoğlu, TSK’nın Afrin operasyonu ile 5 gündür hiçbir açıklama yapmadı. CHP’li Sezgin Tanrıkulu da harekat başladığından beri sosyal medya hesabından “Savaşa hayır” mesajları paylaşıyor.



HDP ise, yaptığı açıklamada, “Bize karşı suç işleniyor” dedi. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “Neymiş, HDP’yi takip ediyormuş, boynundan tutacak, enseleyecekmiş. Bu siyasetin dili midir? Bu şiddetin dilidir, anayasanın dışına çıkmanın dilidir. HDP’ye karşı anayasal suç işlenmektedir. Barışı isteyen tek parti biziz” açıklamasında bulundu. HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye'yi Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı Batıya şikayet etti. MHP’den ihraç edilen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise, “Adımlar Şam’la atılsın” diyerek eli kanlı Esad rejimine bir kez daha göz kırptı.

PKK’NIN MEDYASI



İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye'nin Suriye'de bulunmasına “hukuka aykırı” dedi.



İran medyası da sürekli olarak TSK’yı hedef alarak, “Erdoğan Kürtleri öldürüyor” diye yalan haber servis ediyor. Terör devleti İsrail'in Haaretz gazetesi, Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği Afrin’de teröristlerin safında yer alıyor.

BUNLAR DA SANATÇI!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı çoğu ünlü desteklerken bir kısmı da 'Savaşa hayır' dedi. Bu isimlerden biri de Ceylan Ertem. Ertem, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra Twitter hesabından "Her zaman içimizden en güçlü sesiyle bağıran; SAVAŞA HAYIR!" paylaşımını yaptı. Ertem'in alçak paylaşımına büyük tepki geldi. Oyuncu Gupse Özay ise, Alaska'da önceki gün meydana gelen 8 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gezici Barış Atay da, Türkiye’yi güneyinden kuşatmaya çalışan ABD destekli terör örgütü YPG’ye sahip çıktı. Atay, operasyona destek veren Burak Özçivit gibi milli oyuncuları hedef göstermekten çekinmedi.