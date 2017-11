İhanet planı için Berlin’de buluştular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yükselen AK Parti Hükümeti’nin taviz vermeyen kararlılığından rahatsız olan karanlık odakların maşaları tarafından Türkiye’nin istikrarının hedef alındığı bir görüşme daha deşifre oldu. Fetullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) gelen montaj belgeleri, gazetesinde yayınlayarak vatana ihanet suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar’ın, önceki gün FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Osman Kavala ile sivil itaatsizlik eylemli bir kaos toplantısı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. AK Parti iktidarını kumpaslar ile devirmenin planlarının yapıldığı görüşmede, uluslararası güçlerin Türkiye’ye müdahale etmesinin tartışıldığı belirtildi.



WHATSAPP’TAN SÖZLEŞTİLER

FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “Anayasayı ihlal” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından tutuklanan Osman Kavala’nın, Almanya’da firari bir hayat süren Can Dündar ile birlikte gezi görünümlü sözde sivil kalkışma planlarını yaptıkları belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün el koyduğu telefonundaki Whatsapp yazışmalarında, Gezi olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu belirtilen Kavala’nın Can Dündar ile birlikte sır toplantıya dair sözleştikleri tespit edildi. Akit’in ele geçirdiği Whatsapp konuşmalarında firari Can Dündar’ın özel görüşmeye, geçtiğimiz ay milletvekilliği düşürülen Şafak Pavey’in de geleceği ifade edildi. 9 Mayıs Salı günü Can Dündar’ın ofisinde gerçekleştirilen esrarengiz toplantının ana başlıkları arasında, 16 Nisan halk referandumundan hemen sonra halkı sokağa dökmek için yapılması gereken adımlar, sözde adalet yürüyüşü ve Büyükada toplantısına dair girişimler yer aldı.

BÜYÜKADA’DA ŞAİBELİ TOPLANTI

6 Temmuz’da İstanbul Büyükada’daki bir otelde, ‘insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı’ düzenlediği öne sürülen 9 kişi gözaltına alınmıştı. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Büyükada’da gözaltına alınan 2’si yabancı uyruklu 10 şüpheli, “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan tutuklanmaları gerekçesiyle mahkemeye sevk edilmişti. Gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Büyükada’daki bu sır toplantı, FETÖ tarafında 15 Temmuz akşamı girişilen hain darbe teşebbüsü öncesi yapılan ihanet toplantılarını akıllara getirmişti.

KAOS İÇİN KILIÇDAROĞLU ÖLDÜRÜLECEKTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından FETÖ’cü Enis Berberoğlu’na destek vermek için başlatılan sözde adalet yürüyüşüne yönelik, DEAŞ’lı teröristler tarafından düzenlenmek istenen saldırı, Emniyet ve MİT’in ortak operasyonu sayesinde son anda engellenmişti. Gözaltına alınan teröristlerin Kılıçdaroğlu’nu öldürerek, ülkede kaosa yol açmayı planladıkları ifade edilmişti.