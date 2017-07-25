İhanet manşetleri atan Cumhuriyet’in hesap vakti

MURAT ALAN / İSTANBUL - Eski genel yayın yönetmeni vatana ihanetten yargılanan firari Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi’nin yazar, çizer ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12’si tutuklu 19 sanığın yargılanmasına dün başlandı. Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, gazetenin yayın danışmanı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, gazetenin okur temsilcisi Güray Öz, köşe yazarı Hakan Kara, gazetenin çizeri Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Önder Çelik ve Bülent Utku, Danışma Kurulu üyesi Avukat M. Kemal Güngör, muhabir Ahmet Şık, muhasebeci Yusuf Emre İper dün Çağlayan’daki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Terör örgütüne yardım etme suçlarından 7.5 yıldan 42 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar dört gün sürecek davanın ilk gününde savunmalarını gerçekleştirdi.

PROVOKASYON GİRİŞİMLERİ

Aralarında CHP’li Barış Yarkadaş, HDP’li Garo Paylan, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’nun olduğu milletvekilleri, gazeteciler ve STK temsilcileri duruşmanın görüleceği Çağlayan Adliyesi’nde terör örgütüne yardım ettikleri için yargılanan gazetecilere destek amacıyla hazır bulundular. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı ve eski CHP’li Umut Oran, Uluslararası Basın Enstitüsü IPI yöneticilerinden Steven Ellis, AP milletvekilleri, CHP İl Başkanı Cemal Canpolat ile DİSK, KESK ve EMEP, Cumhuriyet Davası Koordinasyonu ve Dışardaki Gazeteciler adına temsilciler de destek için Çağlayan Adliyesi önündeydiler. Uluslararası basın meslek örgütleri de 4 gün sürmesi beklenen davanın ilk duruşmasını izledi.

FETÖ’NÜN KONTROLÜNE GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, gazetenin son üç yıllık dönemde özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsüne uzanan süreç ve sonrasında yayın politikası, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nda yaşanan değişiklikler ile eş zamanlı olarak 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı belirtiliyor. Cumhuriyet’e silahlı terör örgütü FETÖ/PDY tarafından özellikle 2013 yılından itibaren adeta el konulduğu kaydedilen iddianamede, “Şüpheli Can Dündar’ın gazetenin başına geçmesi ile birlikte gazetenin, amaç ve hedeflerinin dışına çıkarak farklı bir yörüngeye oturduğu belirlenmiştir” denildi.

İddianamede, ayrıca gazetenin adeta FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin savunucusu olduğu savunularak, Hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asimetrik savaş ilan ettiği vurgulandı.

MİT TIR’LARI DA İDDİANAMEDE

Taraf gazetesine atıfta bulunulan iddianamede, MİT TIR’ları haberinin yayınlanması için Cumhuriyet Gazetesi’nin seçildiği iddiasına da yer verildi. İddianamede Akın Atalay’ın gazete yönetimine geçmesi ile Atatürkçü yönetici ve yazarların tasfiye edildiği iddia edildi. İddianamede bazı sanıkların ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının gizli haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı kişilerle çok sayıda bağlantı kurdukları da ifade edildi.