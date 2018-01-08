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İhaleye girmek istedi! Başına gelmeyen kalmadı

Nakliyeci Cabbar Karaca, ihaleye girmemesi için kendisini tehdit eden ve çocuklarını kaçırdığını iddia ettiği kişiler tarafından feci şekilde darp edildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:17
İhaleye girmek istedi! Başına gelmeyen kalmadı

Adana'da nakliyeci Cabbar Karaca, haczedilen kamyonunun ihalesine girmemesi için kendisini tehdit ederek haraç isteyen ve çocuklarını kaçırdığını iddia ettiği kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. Motorize sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karaca'nın bu sırada sigara içmesi dikkat çekti.

Olay, Adana Adliyesi yakınlarındaki İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, adliyede bir avukatla görüşme yapan nakliyeci Cabbar Karaca (40), parkta 2 kişinin saldırısına uğradı.

Feci şekilde dövülen Karaca'nın kaşı yarıldı, yüzünden yaralandı. Olay yerine gelen polisler tarafından kavga ayrılırken, motorize sağlık ekipleri de Karaca'nın yaralarına müdahale etti. Karaca'nın bu sırada sigara içmesi dikkat çekti. Kavgaya karışan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan Cabbar Karaca, hacizli kamyonunu ihaleye girip satın almak isterken bir çetenin tehditlerine maruz kaldığını iddia ederek şunları söyledi:

“Yediemin önünde tehditlere uğradım. 'Bize 15 bin lira ver ihaleden çekilelim' dediler. Ben de vermeyip şikayette bulunacağımı söyledim. Bu süreçte çocuklarımı kaçırdılar, çocuklarım bunlarda. Şikayette bulundum. Avukatın yanına geldim, çıkarken de darp edildim. Bıçak çekip yumrukladılar. Bunlar 5-6 kişilik bir çete. 'İhaleye girersen öldürürüz' diyorlar. Beni tehdit eden isimler, Ali G., Hüseyin G., Necati G. çete olmuşlar, beni arabamın ihalesine sokmadılar.”

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 18:17
  1. Cabbar Karaca
  2. Adana Adliyesi
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