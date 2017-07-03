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İHA'ların tespit ettiği 4 PKK'lı vuruldu

Hakkari' nin Yüksekova ilçesi Urşe yaylası Kandil dağı bölgesinde İHA' larla tespit edilen 4 PKK'lı düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:36
İHA'ların tespit ettiği 4 PKK'lı vuruldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 4 terörist, insansız hava aracı tarafından tespit edildi. Teröristler, bölgeye F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava  harekatı sonucu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

 



Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:36
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  2. Yüksekova
  3. İHA
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