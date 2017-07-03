İHA'ların tespit ettiği 4 PKK'lı vuruldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 4 terörist, insansız hava aracı tarafından tespit edildi. Teröristler, bölgeye F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.