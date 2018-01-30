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İHA'ların görüntü almasını engellemek için...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından roket atışları yapılan Afrin'deki Cinderese köyünde teröristlerin Türkiye'ye ait İnsansız Hava Araçlarının (İHA) görüntü almasını engellemek için köyde lastik yaktıkları bildirildi.

30 Ocak 2018 Salı 18:17
İHA'ların görüntü almasını engellemek için...

Terör örgütü PKK/PYD-YPG kontrolündeki Afrin'in Cinderese köyünde, bazı anlar bombardıman olmamasına rağmen uzun süreli yoğun siyah dumanlar yükseldi.

Yerel kaynaklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketler atan köyden yükselen bu dumanın, Türkiye'ye ait İnsansız Hava Araçlarının bölgede görüntü almasını engellemek için teröristlerce yakılan lastiklerden kaynaklandığını öne sürdü.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:17
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