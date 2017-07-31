İHA’lar hedefi 12’den vurdu

Yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA’lar, hedefi 8 kilometre uzaklıktan güdümlenerek vurma kabiliyetine sahip MAM-L ile test edildi. Başarıyla gerçekleştirilen testlerde tüm hedefler santimetre hassasiyetinde başarıyla vuruldu. 2014’ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterinde silahlı ve keşif amaçlı 30 Bayraktar TB2, gece ve gündüz görev yaparak 20 bin uçuş saatine ulaştı. Her bir uçuş sortisinde 27 saate kadar havada kalabilen Bayraktar İHA’lar yurt içi ve yurt dışı görevlerinde aralıksız kullanılmaya devam ediyor.