Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İHA’lar hedefi 12’den vurdu

Tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA’ların, yeni seri Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamlandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 07:32
İHA’lar hedefi 12’den vurdu

Yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA’lar, hedefi 8 kilometre uzaklıktan güdümlenerek vurma kabiliyetine sahip MAM-L ile test edildi. Başarıyla gerçekleştirilen testlerde tüm hedefler santimetre hassasiyetinde başarıyla vuruldu. 2014’ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterinde silahlı ve keşif amaçlı 30 Bayraktar TB2, gece ve gündüz görev yaparak 20 bin uçuş saatine ulaştı. Her bir uçuş sortisinde 27 saate kadar havada kalabilen Bayraktar İHA’lar yurt içi ve yurt dışı görevlerinde aralıksız kullanılmaya devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 07:32
  1. İHA’lar hedefi 12’den vurdu
  2. TSK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının başındaki 5 isim
    1. FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının..
    2. Trump'tan özeleştiri: Geçmişteki aptal..
    3. İHA tespit etti, Atak indirdi!
    4. İfadeleri de emirle... "Sonuna kadar..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm ‘yol..
    6. Görmez'e destek... "Görevde kalmalı"
    7. "Hac idaresinin uluslararası hale..
    8. Askerlerin darp görüntüsü yurt..
    9. Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve..
    10. Günün âyet ve hadisi
    11. Ümmet kudüs için kıyama durdu
    12. Merkel sözünü tutmuyor
    13. İHA’lar hedefi 12’den vurdu
    14. ASELSAN’dan 5 kıtada 63 ülkeye İhracat
    15. ‘5816’ basın özgürlüğünü ayaklar..
    16. Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    17. Yeni Malatyaspor'da Hugo Rodallega..
    18. Galatasaray'ın yeni transferi Mariano:..
    19. Camiye namaz esnasında keçi girerse...
    20. Katar'da Türkiye ve Erdoğan sevgisi
    Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!
    Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!
    Saadet'ten bir önemli davet daha!
    Saadet'ten bir önemli davet daha!
    Yıllar sonra bir ilk olacak… Sürpriz karar!
    Yıllar sonra bir ilk olacak… Sürpriz karar!
    HDP'den haddini aşan açıklama! Baydemir'den Erdoğan'a küstah çağrı
    HDP'den haddini aşan açıklama! Baydemir'den Erdoğan'a küstah çağrı