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İHA'lar havalandı! TSK adım adım takip ediyor...

Suriye sınırında TSK’nın hareketliliği artarken İdlib ile Afrin insansız hava araçlarının (İHA) takibinde.

11 Ağustos 2017 Cuma 10:57
İHA'lar havalandı! TSK adım adım takip ediyor...

Cilvegözü Sınır Kapısı’nın Suriye tarafındaki Bab el-Hava Kapısı’nın El Kaide uzantısı El Nusra’nın eline geçmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır hattındaki kara ve hava hareketliliği arttı. Özellikle Türkiye’ye ait insansız hava araçları (İHA), sınır hattı ve İdlib üzerinde iki günden bu yana yoğun uçuş yaparak bölgedeki gelişmeleri havadan takip ediyor. İHA’ların İdlib’in kuzeyinde Cilvegözü’ne yakın Binnish ve Misrin bölgelerine yoğunlaştığı bildirildi.

GÖÇE KARŞI ÖNLEM

İHA’lar, İdlib’in yanı sıra terör örgütü PYD/YPG güçlerinin hâkimiyetindeki Afrin bölgesini de yakından izliyor. ABD’nin İdlib’e yönelik bir hava harekâtı durumunda Türkiye tarafına muhtemel göçe karşı da gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
TSK’nın bölgeyle ilgili her türlü gelişmeye karşı senaryolarının bulunduğuna dikkat çekilirken, meydana gelecek gelişmelere göre senaryoların da değişkenlik gösterdiği belirtildi. Daha önceki senaryolarda öncelikli hedef Afrin bölgesi iken son günlerde İdlib’deki sıcak gelişmelere karşı gerekli önlemler alınmaya başlandı.

ABD İDLİB’İ BAHANE EDEBİLİR

Nusra’nın İdlib’de tam hâkimiyet sağlaması Ankara’yı da rahatsız ediyor. Ankara özellikle ABD’nin, İdlib’in El Kaide uzantılı grupların eline geçmesini önleme bahanesiyle PYD/YPG güçlerinin Afrin’den bu bölgeye doğru sarkmasına destek vermesinden de endişe ediyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 10:57
  1. Cilvegözü Sınır Kapısı
  • vatandasvatandas35 dk önce
    Ka fır siyonist abd başını ezen birisi olur insallah o da kuzey koreli küçük adam olur insallah
  • MızrakMızrak40 dk önce
    Bu ihalara artık mühimat takıyoruz. Terrörist gebertmek her geçen gün daha ucuz bir hl alıyor çok şükür.
  • DOĞRUCU DAVUTDOĞRUCU DAVUT41 dk önce
    Herifler göstere göstere mümbiç i aldı, estik gürledik sonrası tık yok, afrini aldı aynı şekilde tık yok, şimdi gözünü İdlib e dikti , bizimkiler yine esti gürledi yaptırmayız ettirmeyiz dedi salladı sonuçta alınan karar sınır kapısını kapatalım göçü engelleyelim yani ABD işgaline dünden razı, bukadar basiretsiz iki yüzlü siyaset olmaz. Yazıklar olsun size, bu kafa yarın birgün elinde tuttuğu cerablusuda ABD-PYD teröristlerine bırakır çekilir. Allah canını dişine takıp her görevi başarmak için çabalayan Mehmetçiklere acısın yardımcısı olsun. Bu siyasi iktidarsızların basiretsizliklerinden de korusun.
  • Hkn...Hkn...49 dk önce
    abd suriyenin tapusunu pkk ya verecek şekilde sinsice bizi uyutarak çalışıyor...İki derede bir arada kalmakla bu iş olmuyor ya gireceksen gir elindeki kozu mundar etme ya da sus ne yapacağını merak etsinler...
  • hakanhakan1 sa önce
    Bizim girmemizi kim engelliyor, kim oyalıyor ABD tamam ama bizim ülkemizde bizi kim durduruyor kim engelliyor çok geç kalacağız Allah rızası için girelim şu afrine, nüfusumuzu artırmaz ve savunma sanayimizi geliştirmezsek ayakta kalamayız.
  • drdr1 sa önce
    ya girin kardeşim adamlar iyice yerleşiyor amk cam ya
  • AviniAvini1 sa önce
    Bu decalin her oyunu takip etmek gerekir ( ABD )
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