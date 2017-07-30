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İHA tespit etti; ATAK vurdu

Şırnak'ta İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen bir terörist ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 22:18
İHA tespit etti; ATAK vurdu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Operasyonda, Faraşin Yaylası bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen bir teröristin ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 22:18
  1. Şırnak
  2. Hakkari
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