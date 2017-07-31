PKK'lı teröristi İHA tespit etti, Atak indirdi!
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında İnsansız hava aracı tarafından tespit edilen 1 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:58
Valilikten yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.
Operasyonda, Faraşin Yaylası bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 1 teröristin atak helikopteriyle etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü kaydedildi.