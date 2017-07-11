"İHA o geceyi bütün detaylarıyla sadece Türkiye’ye değil bütün dünyaya yansıtmıştır"

İHA objektiflerine 15 Temmuz’da yansıyan fotoğraf kareleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında sergilendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ’Oradaydık, unutmadık, unutturmadık’ adlı fotoğraf sergisi, o anları tekrar yaşattı. Kara gecede yaşananların video görüntüleri de davetlilere izletilirken, duygusal anlar yaşandı.

Davetliler, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İHA İdari İşler Koordinatörü Bilal Koç, İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın tarafından karşılanırken, fotoğrafların anıları tek tek davetlilere anlatıldı. Yoğun ilgi gören serginin açılışına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, yerel medya patronları, yetkilileri, ulusal medya temsilcileri, çok sayıda gazeteci ve vatandaşlar katıldı.

İHA’ya teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Her şeyden önce İhlas Haber Ajansı’nı tebrik ediyorum. Çok güzel bir sergi olmuş. İhlas Haber Ajansı olayları olduğu gibi bütün detaylarıyla sadece Türkiye’de değil bütün dünyaya yansıtmıştır. Bence medya bu darbenin önlenmesinde büyük rol oynadı. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın çağrısı esastı. Milletimizin cesareti esastı ama orada medya İhlas Haber Ajansı çok güçlü bir destek vermiştir. Biz millet olarak, 80 milyon olarak demokrasi tarihinde eşine az rastlanacak bir destan yazdık. O gece ülkemizin dört bir yanında bir direniş vardı. Milletimiz istikbali ve istiklali için büyük bir istek bunun için mücadele söz konusudur" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Gül ise 15 Temmuz gecesi Türk medyasının büyük bir sınav verdiğini söyleyerek, "İHA da hem yazılı ve hem de görüntülü olarak, Türk milletini doğru bilgilendirme adına o gece çok önemli bir görev ifa etti. 15 Temmuz destanı üzerine neler söylense, hangi resimler çekilse, hiçbir kare o geceyi anlatamaz. O geceyi yaşayanlar, demokrasinin, cumhuriyetin, memleketin, ezanın, mukaddesatın ne anlama geldiğini çok yakından hissetti ve yaşadı. bu destan nesillerden nesillere anlatılacak. Buna katkı sağlayacak bu tür etkinlikler de çok önemlidir. Dünya demokrasi tarihinde, dünya milletler tarihinde, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de vatanı işgal etmek isteyen bir cuntacı, FETÖ terör örgütü vardı. Ama millet, 80 milyon insanı ile demokrasiyi ve cumhuriyetini korudu diye, dünya demokrasi kitaplarına, siyasi tarihine ve milletler tarihine 15 Temmuz destanı olarak geçecek. bu destanın yıldönümünde seneyi devriyesine yaptığı katkı nedeniyle İHA’ya da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, tüm davetlilere sergiye katılımı nedeniyle teşekkür etti.