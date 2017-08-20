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İguanaların evi oldu

Ekvador'un Guayaquil kent merkezindeki Seminario Parkı, birçok iguanaya ev sahipliği yapıyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 18:09
İguanaların evi oldu

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Seminario Parkı, ülkenin Pasifik Okyanusu kıyısında, nüfusu 3 milyonu aşan Guayaquil kentinin merkezindeki Rocafuerte Mahallesi'nde yer alıyor.

Bolivar Parkı adıyla da bilinen bu küçük yeşil alanı herhangi bir parktan ayıran özelliği ise barındırdığı onlarca iguana.

Yabancıların ve Ekvadorluların "İguana Parkı" olarak tanıdıkları ve 1695'ten beri bilinen bu küçük yeşil alan, tarihte Silah Meydanı ve Yıldız Parkı diye de adlandırılmış.

Şimdilerde parka gelenleri tanıdık bakışlarla karşılayan ve çocuk ziyaretçilerin korkarak da olsa dokunmaya çalıştığı iguanaların ise buraya tam olarak ne zaman geldikleri bilinmiyor.

Kendi aralarında kafalarını yukarı aşağı sallayarak iletişim kuran iguanalar, parkta çalışan görevlinin ifadesine göre, daha çok ağaçlardan düşerek ölüyor.

İguanaların, çimenlerin üzerine düştüğünde genelde hayatlarını devam ettirdiğini söyleyen görevli, betona çakılan şanssız iguanaların ise 48 saati atlatmaları gerektiğini belirtiyor.

"İguanalar eğer 2 gün içinde bir şeyler yer ya da içerse şansları oluyor, yoksa birkaç gün içinde ölüyorlar." diyen görevli, parktaki ziyaretçilere ve özellikle de çocuklara bu dev kertenkeleleri rahatsız etmemeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Tropikal iklimde yaşayan sürüngenler familyasında yer alan iguanalar hayatlarının büyük bölümünü ağaçlarda geçiriyor.

Boyları 2 metreye, yaşam süreleri 20 yıla ulaşan türleri olan bu otobur kertenkeleler daha çok Orta ve Güney Amerika'daki ormanlarda yaşıyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 18:09
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