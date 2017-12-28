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İğrenç! Bakın ne için hazırlamışlar… Bu sadece bir kısmı… Önce kafaları gördüler…

Adana'da kesilip etleri alınmış at ve eşeklere ait çok sayıda kemik bulundu.

28 Aralık 2017 Perşembe 12:49
İğrenç! Bakın ne için hazırlamışlar… Bu sadece bir kısmı… Önce kafaları gördüler…

Merkez Yüreğir ilçesindeki bataklık bir alanda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kesildiği iddia edilen at ve eşeklerin kemik ve kafalarını görenler polise ihbarda bulundu. Yakınında ev bulunmayan bataklık alanda çok sayıda kesilip eti alınmış at ve eşeklere ait kemikler ele geçti. Polis ve zabıta ekipleri, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de çok kötü bir koku yayıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, at ve eşeklerin yanı sıra köpek ve kedilerin de kesildiğini belirterek, "Bunlar her yere satılıyor. Artık Adana'da et yemeye korkar hale geldik. Buna bir çare bulunsun" dedi.

Olay yerine gelen basın mensupları da elleriyle ağız ve burunlarını kapatarak çekim yapmak zorunda kaldı.

 

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 12:49
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