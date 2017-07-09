Igor Tudor'la tartıştı! Kadro dışı bırakılacak

Galatasaray'da gönderilecekler listesinde olmasına karşın takımla birlikte Slovakya'daki kampta yer alan Luis Cavanda, sorun olmaya devam ediyor.



Sarı-Kırmızılıların dün akşam oynadığı Diosgyor maçında Tudor tarafından şans verilmeyen Cavanda, hocasıyla tartıştı.



Hırvat teknik adamın bu gelişme üzerinde, 26 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmayı düşündüğü öğrenildi.



Slovakya kampı sonrasında Belçikalı futbolcu A Takım kadrosundan çıkarılacak ve kendisine kulüp bulması bildirilecek.