Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Igor Tudor'dan takıma övgü ve ödül

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, 5-1 kazanılan Gençlerbirliği maçı sonrası öğrencilerine 3 gün izin verdi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:53
Igor Tudor'dan takıma övgü ve ödül

Galatasaray'da 2 hafta aradan sonra gelen 5-1'lik Gençlerbirliği galibiyeti moralleri yükseltti. Farklı skor ve oynanan futbol, milli maç arasına girerken camiada takdirle karşılandı.

Teknik direktör Igor Tudor, oyuncularını galibiyetten ötürü kutlayarak 3 gün izin verdi.

Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyuna giren, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise ilk 11'de sahaya çıkan Eren Derdiyok'un performansı Tudor'u memnun etti.

Ayrıca Mariano'nun ilk golünü atması, Gomis'in kaydettiği 2 gol ve yaptığı asist ile Koray Günter'in süre alması Hırvat teknik adamın yüzünü güldürdü.

Bafetimbi Gomis, maç çıkışı Eren Derdiyok ile ilgili gelen bir soruya, "Eren çok kaliteli bir oyuncu. Uzun süredir fazla forma şansı bulamıyordu ancak bugün gelen şansı çok iyi değerlendirdi. Ona her zaman ihtiyacımız var. Böyle dönemlerde yeniden adaptasyon zordur fakat Eren çok tecrübeli ve kendisiyle birlikte oynamak da oldukça iyiydi" şeklinde konuştu. Jason Denayer de 3'lü savunma oynamanın zorlukları bulunduğunu fakat bunu kendilerine sorun etmediklerini söyledi.

Belçikalı oyuncu, "Sahaya çıktığımızda daima elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, rakamlar çok önemli değil, verdiğimiz mücadele ile sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 14:53
  1. Galatasaray
  2. Gençlerbirliği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kennedy ile ilgili 676 yeni belge daha açıklandı
    1. Kennedy ile ilgili 676 yeni belge daha..
    2. Seçim barajı açıklaması, düşecek mi?
    3. Şahin: Belediyelerimizdeki nöbet..
    4. Meksika'da yeni petrol rezervi bulundu
    5. Akşener sıfatlarını sildi
    6. Ahlaksız bakan aracıyla mülteciyi ezdi!
    7. Yerli otomobil hamlesi o ülkeyi..
    8. Dinlenme tesisinde servet kaybettiler
    9. 'Vatandaşları uyutarak paralarını çaldı'
    10. Yerli otomobilde modeller belirlendi
    11. Rusya'dan ABD ile ilgili flaş açıklama
    12. WhatsApp çökünce soruşturma başlatıldı
    13. Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay..
    14. Gökçek'in yerine geçecek isim için..
    15. RTÜK 17 medya kuruluşunun yayın..
    16. Igor Tudor'dan takıma övgü ve ödül
    17. Bilal Erdoğan: Bizi tutsak etmeye..
    18. 'Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar..
    19. Yemen’in çığlığına ses verin
    20. Hulusi Akar ve kuvvet komutanları..
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti