Igor Tudor'dan takıma övgü ve ödül

Galatasaray'da 2 hafta aradan sonra gelen 5-1'lik Gençlerbirliği galibiyeti moralleri yükseltti. Farklı skor ve oynanan futbol, milli maç arasına girerken camiada takdirle karşılandı.

Teknik direktör Igor Tudor, oyuncularını galibiyetten ötürü kutlayarak 3 gün izin verdi.

Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyuna giren, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise ilk 11'de sahaya çıkan Eren Derdiyok'un performansı Tudor'u memnun etti.

Ayrıca Mariano'nun ilk golünü atması, Gomis'in kaydettiği 2 gol ve yaptığı asist ile Koray Günter'in süre alması Hırvat teknik adamın yüzünü güldürdü.

Bafetimbi Gomis, maç çıkışı Eren Derdiyok ile ilgili gelen bir soruya, "Eren çok kaliteli bir oyuncu. Uzun süredir fazla forma şansı bulamıyordu ancak bugün gelen şansı çok iyi değerlendirdi. Ona her zaman ihtiyacımız var. Böyle dönemlerde yeniden adaptasyon zordur fakat Eren çok tecrübeli ve kendisiyle birlikte oynamak da oldukça iyiydi" şeklinde konuştu. Jason Denayer de 3'lü savunma oynamanın zorlukları bulunduğunu fakat bunu kendilerine sorun etmediklerini söyledi.

Belçikalı oyuncu, "Sahaya çıktığımızda daima elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, rakamlar çok önemli değil, verdiğimiz mücadele ile sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz" dedi.