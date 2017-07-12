Igor Tudor'dan Sneijder ve transfer yorumu!

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda karşılaşacakları Östersunds maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Tudor, Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği Wesley Sneijder ve transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Igor Tudor'un sözleri;

''Sezon öncesi kampı yapamadık. Çok önemli bir maça çıkacağız ve bu yüzden istediğimiz gibi çalışma fırsatımız olmadı. Kadromuza yeni oyuncular katılabilir ama bu kadro kalitesiyle de turu geçecek güçteyiz. Sneijder için kulüp ve oyuncu karşılıklı olarak görüşüyor. Oyuncu için en iyi sonuca varırlar. Benim için önemli olan yarınki maç. Şu an sadece onu düşünüyorum.

''ZOR BİR RAKİP''

Zor bir maç bekliyorum. Bunu sadece söylemiş olmak için söylemiyorum. Gerçekten zor bir maç olduğuna inandığım için söylüyorum. Defansif ve ofansif olarak iyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir hocaları var. Zor bir maç olacak. Saha şartları, sezonu erken açmamız, organize bir takıma karşı oynamak işimizi zorlaştırıyor. Özel bir durumun içindeyiz. Geçen sezon geç bitti ve bu sezon erken başladı. Milli Takım'a giden Selçuk, Garry gibi arkadaşlarımız da var, takımla çok çalışamadılar. Bunları bir bahane olarak söylemiyorum tabii. Ne olursa olsun bu turu geçmemiz gerekiyor.

''BELHANDA'DAN EMİN DEĞİLİM''

Soğuk bir yerden sıcak yere giderseniz dezavantaj olabilir. Ama biz sıcak bir yerden soğuk yere gittik. Bu bizim için dezavantaj değil, avantaj bile olabilir belki. Zemin nasıl olursa olsun 11'e 11 oynayacağız.

Kura çekilmeden önce aslında rakip takımla ilgili bir fikrim yoktu. Kupayı kazanarak buraya geldiler. Ligleri de devam ediyor. Ne oynadıklarını bilen bir takım. Zor bir maç olacak.

Son oynanan hazırlık maçında 2 önemli oyuncumuz sakatlandı. Bir antrenmanımız daha var ama Belhanda'nın durumundan emin değilim.''