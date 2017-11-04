Igor Tudor'dan flaş Feghouli ve Caner açıklaması

"FEGHOULI'YE VE CANER'E VERİLEN CEZALAR FAZLA"



Feghouli'nin aldığı cezayı da değerlendiren Igor Tudor, "Feghouli'ye ve Caner Erkin'e verilen cezalar çok fazla. Bence ikisinin de daha az ceza alması gerekiyordu" diye konuştu.



Tudor ayrıca, Arda Turan ile ilgili gelen bir soruya, "Basın toplantısının konusu Arda değil'' dedi.