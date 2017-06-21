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Igor Tudor:'Arda'nın Galatasaray'a gelmesi şu an bir rüya'

Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, NTV Spor'da transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 01:44
Igor Tudor:'Arda'nın Galatasaray'a gelmesi şu an bir rüya'

Galatsaray'ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, NTV Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. 

%100 Futbol programına konuk olan Tudor, transfere dair ipuçları verdi. 39 yaşındaki teknik adam şunları söyledi:

 

"Kaç transfer yapılacağıyla ilgili sayı veremem. Televizyonda konuşulan isimler var, birkaçı doğru. Kesinlikle yeni bir takım kurmak istiyoruz. Tempolu, dinamik bir takım istiyoruz. Birçok pozisyona transfer düşünüyoruz. Wesley ile ilgili bakacağız. Bir yıllık sözleşmesi daha var. Hep birlikte bir karar alacağız. Galatasaray için en iyi kararı alacağız. Belhanda çalışkan bir oyuncu. Mantalitesi iyi. Takıma büyük katkısı olacaktır. Sneijder ve Belhanda birlikte oynayabilirler. Kesinlikle dörtlü defans oynayacağız. Şimdilik bir kaliteli stoper istiyoruz. Çok kaliteli bir forvet istiyoruz. 15-20 gol atacak bir golcüye ihtiyacımız var."

'Bruma'nın yaptıklarını daha önce hiç görmedim!'

"Bruma'yı çok seviyorum. Hem üst seviye, hem de genç bir oyuncu. Ama soyunma odasında 19 oyuncu daha var. Her saniye bana bakıyorlar. Hiçbir oyuncu takımın önüne geçemez. Ibrahimovic'le birlikte oynadım mesela. Hem oyuncuyken, hem hocayken çok şey gördüm. Bruma'nın yaptıklarını hiç görmedim! Bu eğitimle de ilgili olabilir. Bu konu hakkında çok fazla konuşmaya da gerek yok."

"Süper Lig'den Atiba, Kjaer ve Cengiz Ünder'i takımımda isterim."

'Video hakem fikri hoşuma gidiyor'

"Video hakem fikri hoşuma gidiyor. Alt seviye takım çalıştırınca, hakemlerin hep üst seviye takımlara yakın olduğunu hissediyorsunuz. Hakemlerle ilgili inanmak istediğim şu, baskı altında olduklarında hata yapıyorlar."

'Sabri'yi çok seviyorum ama...'

"Sabri'yi çok seviyorum. İyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama futbolda bu tarz şeyler de var tabii ki. Futbolda duyguları ve işi birbirinden ayırmak gerekiyor. Şampiyon olmak için kolay olmayan kararlar almak zorundayız."

"Takımdan kimlerin ayrılacağı yakında belli olacak. En önemli şey, yeni bir takım olacağız, birçok değişiklik olacak."

'Arda'nın Galatasaray'a gelmesi şu an bir rüya'

"Arda bildiğim kadarıyla birkaç yıl daha Barcelona'da oynamak istiyor. Şu an Galatasaray'a gelmesi bir rüya!"

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 01:44
  1. ıgor tudor
  2. Galatasaray
  3. Arda Turan
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