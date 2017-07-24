Igor Tudor son viraja girdi

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi, alınan Avrupa hezimetinin ardından Igor Tudor'a karşı güven kaybı yaşadı. Hırvat hocadan yüksek beklentileri bulunan Dursun Özbek, Östersunds hezimetinden sonra yeni sezon planlarında küçük değişikliklere gitmeye başladı. Yeni sezona Hırvat teknik direktörle girecek olan Özbek, takımın zirveden uzaklaştığını hissettiği anda Tudor'un görevine son verecek. Bu sezon bir başarısızlığa daha tahammülü bulunmayan Dursun Özbek, Tudor'dan şampiyonluk istiyor. Sezon ortasında takımın şampiyonluktan uzaklaşmaya başlaması halinde anında Tudor'un yerine yeni bir isim getirilecek.

Dursun Özbek, bu plan dahilinde teknik direktörlerle görüşmeye devam ederek dirsek temasında bulunuyor. Transferleri sadece Tudor'a göre değil, takıma göre yapan Özbek, uyumlu bir kadro kurulmasını isteyerek, Tudor'un gitmesi halinde yerine gelecek ismin zorlanmayacağı bir kadro olmasının altını çizdi.

LUCESCU VE TERİM LİSTE BAŞINDA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in aklından geçen ilk iki isim Mircea Lucescu ve Fatih Terim. Mircea Lucescu'nun şu anda boşta olması ve takım çalıştırmaması, kendisini birinci sıraya yerleştiriyor. Fatih Terim ise halihazırda Milli Takımlar Direktörü olması nedeniyle Lucescu'dan sonra düşünülüyor. Ancak Özbek, yeni bir teknik direktör seçilmesi durumunda en çok Fatih Terim'i takımın başında görmek istiyor. Terim'in son dönemde Milli Takım'da yaşanılanlardan sonra, ayrılık kararı alıp sarı-kırmızılı takımın başına yeniden geçmesi ihtimal dahilinde görülüyor.

Futbolcuları hırs bastı

UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds gibi isimsiz bir takıma elenen Galatasaray'da futbolcular antrenmanlarda tüm güçlerini gösteriyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, yaşanan hezimetin ardından, "Ayağa kalkma" sözü vermişlerdi. Oyuncular, Östersunds mücadelesinden sonra yapılan antrenmanlarda canla başla çalışıyorlar. Herkes, her şeyini koymak için çaba gösterirken, "Bu sezon biz şampiyon olacağız" mesajı veriyorlar. Bu mağlubiyete en çok üzülen isimlerin başında gelen Macion ise, Florya'da düzenlenen antrenmanlarda hırsı ve azmi ile dikkat çekiyor.

Kıtalar ötesi istifa çağrısı

Amerika'da Barcelona- Juventus arasında oynanan hazırlık maçında sürpriz bir gelişme yaşandı. Maçın oynandığı Orlanda Citrus Bowl Stadı'nın önüne gelen iki Galatasaray taraftarı, Dursun Özbek için pankart açtı. Barcelona taraftarıyla birlikte fotoğraf çektiren iki Galatasaray taraftarının açtığı pankartta, "Dursun Özbek İSTİFA" ifadeleri yer aldı.