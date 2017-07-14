Igor Tudor, Sneijder sorusuna bakın ne cevap verdi

Galatasaray'ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, Östersunds karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Tudor şunları söyledi:



"Biliyorsunuz iki ayaklı bir maç. İlk ayağı artık geride kaldı. Son birkaç gün bir şey yapmadık aslında. Takımı dinlendirip diri kalmalarını sağlamak istedik. Yedi gün sonra ikinci ayağı oynayacağız ve bu turu geçeceğimize inanıyorum. Belhanda çok önemli bir oyuncumuz. Bu bir hafta içerisinde o da aramıza katılacak. Daha iyi olacağını düşünüyorum.



Normal bir hazırlık dönemi 6 haftadır. 6 haftada istediğiniz forma ulaşabilirsiniz. Sezonun geç kapanması ve erken açılması dezavantaj oldu. Biraz daha vakit gerekiyor kondisyon için. Az önce de söylediğim gibi haftaya bu turu geçeceğimize inanıyorum."



Tudor, son olarak muhabirin Sneijder'i sorması üzerine ise tercümeyi beklemeden "Onunla ilgili konuşmak istemiyorum." cevabını verdi.