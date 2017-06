Igor Tudor: Rezillik, utanç verici

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, NTV Spor yayınında Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı.



REZİLLİK, UTANÇ



"Dışarıdayken baktığınız şeyler ile içerideki şeyler çok farklı oluyor. İçeride olsanız bile problemleri anlamak için zamana ihtiyacınız oluyor. Tabii ki, bu gol yeme rakamı Galatasaray için kötü bir durum. Galatasaray'ın iki sene bu sıralamalarda olması rezillik, bir utanç. Galatasaray şampiyon olmalı. Hedefimiz de bu. Takımın psikolojik ve fiziksel dezavantajları vardı. Bunları önceden görebilmek bir avantaj oldu. Bu kısa dönemde çok şey öğrendim. Gelecek için çok iyi olacak bu öğrendiklerim. Dışarıda farklı bir seviye görüyor, içeride farklı bir şey buluyorsunuz"

ÇALIŞMAYI SEVMEYEN OYUNCU SAYISI 4'TEN FAZLAYDI

"Başta oyuncular bu antrenmanlara çok zorlandılar. Kasa bağlı sıkıntı oldu, 2-3 tane. Fakat, en büyük sıkıntı mental oldu. Antrenmanda acı çekerseniz, daha iyi yerlere gelirsiniz.

Takımla ilgili konuşmalarda bazı şeyler söylendi bana, zor bir grup, çalışmayı sevmeyen oyuncular dediler. Ben bu durumu anlayamıyordum. İlk geldiğiniz zaman 2-3 veya 4 oyuncu problem olabilir. Fakat, soyunma odasında gördüğüm, anladığım 4'ten de fazla problemli oyuncu sayısı. Bu 3-4 aylık tecrübemden bir kitap yazabilirim"

BU SEZON TARAFTARLARI STADYUMA ÇEKECEĞİZ

"Burada önemli olan taraftarı stadyuma çekebilmemiz. Bu sezon kesinlikle stadyuma çekeceğiz. İyi bir takım yapacağız"

"IBRAHIMOVIC İLE OYNADIM, BRUMA'NIN YAPTIĞINI GÖRMEDİM"

"Bizim odaklandığımız ve önem verdiğimiz noktalardan biri yeni oyuncuların karakteri, iş etiği. Bunlara da dikkat ediyoruz. Ondan sonra kaliteye bakıyoruz. Biz bireysel oyuncular istemiyoruz. Takım kurmak istiyoruz. Bruma ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kendisini çok seviyorum. Üst seviye ve genç bir oyuncu. Eğer, bir oyuncu gençse onu affedebilir, bazı şeyleri görmezden gelebilirsiniz. Fakat, bir soyunma odası ve 20 tane daha oyuncu var. Onlar size hep bakıyor, sizi hep görüyor. O hariç 19 oyuncu ne yapacaksınız diye bakıyoruz. Her gün, her dakika, her saniye hocanın davranışlarına bakıyor oyuncular. Bazen bir gözünüzü kapatmanız gerekiyor. Diğer taraftan takımı ve oyuncuları da korumanız gerekiyor. Biraz politik olmanız da gerekiyor kesinlikle. Öncelikle, kendiniz olmalısınız, bir şeye inanmalısınız. Benim kesinlikle düşüncem, hiçbir birey takımın önüne geçemez.

Ben Ibrahimovic ile oynadım mesela. Hem oyunculuk, hem hocalık kariyerimde birçok şey gördüm. Fakat, Bruma'nın yaptığı şeyleri hiç görmedim. Biraz belki eğitimle de alakalı. Limitleri aşıyor bu nedenle..."