Igor Tudor: Mitrovic'in bonservisi çok pahalı

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic ile ilgili açıklamalarda bulundu. TRT Spor konuşan Hırvat teknik adam, 23 yaşındaki vatandaşı Mitrovic'e verilen bonservis bedelinin yüksek olduğunu söyledi.
İşte Tudor'un Mitrovic ile ilgili açıklaması
- "Mitrovic'i geçen sezon izleme fırsatı bulamadım. Genç ve ilginç bir oyuncu. Hırvatistan Ligi'ni pek takip edemedim ama son yıllarda Hırvat futbolunda büyük gelişme var. Özellikle defansta önemli oyuncu yetiştiriyorlar. Ben açıkçası Beşiktaş'ın verdiği bonservisin yüksek olduğunu düşünüyorum. Takımlar genelde forvet oyuncularına yüksek para harcar. Tabii futbolda savunma da önemli. Daha az gol yiyen takımlar kupa kaldırıyor. Defans oyuncularına da bu paraların verilmesi çok mantıksız değil ama dediğim gibi ben yüksek olduğunu düşünüyorum"