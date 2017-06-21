Igor Tudor: Galatasaray'ın ligi 6. ve 4.bitirmesi rezillik

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, NTV Spor'da canlı yayınlanan "%100 Futbol" programına konuk oldu ve Güntekin Onay ile Rıdvan Dilmen'in sorularını yanıtlarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tudor'un başlıca açıklamaları şöyle:

"Galatasaray'ın ligi 6. ve 4. bitirmesi rezillik"

- Galatasaray'a dışarıdan baktığımda gördüğüm sorunlar ile içeriden baktığım sorunlar arasında fark olabiliyor. Galatasaray gibi bir takımın son 2 sezonda ligi 6. ve 4. bitirmesi tabiri caizse rezillik. Fiziksel olarak takımın durumu iyi değildi, psikolojik sorunlar da vardı. Bu dönemde birçok şeyi gördüm ve öğrendim.

- Başkanım ve camiam bana destek oldu, 5-6 maç sonra sonuçlar istediğimiz gibi gelmediğinde destek önemlidir. Yeni hoca geldiğinde değişiklikler beklenir, ilk başta sonuçlar beklediğim gibi değildi. Yaptığımız taktiksel değişikliklerin amacı savunmayı düzeltmekti, kötü futbol da oynamadık ama alınacak sonuçlar ve şans bizimle değildi ve tam olarak istediğimiz sonuçları alamadık.

"Doktorlardan uyarılar aldım"

- Oyuncularım antrenmanlarda hep hazır gözüktüler. İlk başlarda rakipten daha az koşan bir takım vardı. Yeni hoca takıma kendinden bir şey koymak ister, çünkü benim futbola bakış açımla Galatasaray'ın oynadığı futbol farklıydı. Antrenman tempoma doktorlar itiraz etti, "Oyuncular buna hazır değil" dedi. Ben halbuki gerçek antrenmanlarımın %60'ını yaptırıyordum. Doktorlardan "Oyuncular bu kadar antrenmana hazır değil" uyarısı aldım.

- Oyuncularım ilk başta antrenmanlarda fiziksel ve mental olarak zorlandılar. Ama acı çekmezseniz bazı şeyleri başaramazsınız. Bu antrenmanlardan sonra soyunma odasında bir çok oyuncunun rahatsız olduğunu gördüm. Bu dönemde yaşadıklarımdan kitap bile yazabilirim.

- Sneijder, bana hep yardımcı oldu, futbolda her zaman tam antrenman yaptırmak istedim. İnsanoğlunun en büyük özelliği her şeye adapte olabilmesi, ben de bu sebeple hep antrenman tempomu yüksek tutmak istedim. Hafta boyunca iyi antrenman yapmazsanız pazar günü maçta iyi oynayamazsınız.

- Biz taraftarlarımızı iyi bir takım kurarak stada çekeceğiz, kimse merak etmesin taraftarlarımız stadı dolduracaklar.

- Yediğimiz goller kabul edilebilir seviyede değil, uzun bir takım değiliz bu da duran toplarda sorun yaratıyor. Takım çok gol yediği zaman, maçları kazanmak zordur. Dörtlü defansın hata yapıyorsa kazanmazsın, bunun için çok çalıştık. Özellikle son maçlarda defans konusunda çok geliştiğimizi görebilirsiniz. Savunmada biraz kalite eksiğimizde olabilir.

- Ben önde baskı yapan oyun anlayışını seviyorum, bu sisteme uygun oyuncular bakıyoruz.

Kaynak:Skorer