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Igor Tudor erken bitirdi

Slovakya'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Tudor yoğun geçen kampta idmanı erken bitirdi.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:10
Igor Tudor erken bitirdi

Galatasaray Futbol Takımı, Slovakya kampında dün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında konaklanılan otelde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve koşunun ardından kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Antrenman 1 saat sürdü

Kampa katılan bütün futbolcuların yer aldığı antrenman dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sona erdi. Yoğun geçen kampta futbolcularını oldukça zorlayan Tudor, antrenmanı erken bitti. Sarı-kırmızılıların antrenmanı bir saat sürdü.

  • Galatasaray, kamp çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:10
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