'Igor Tudor benden randevu bile alamaz!'

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir internet sitesinde 'Tudor Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı'haberinin altına Başkan Çavuşoğlu, 'Tudor benden randevu bile alamaz' yorumu yazarak Igor Tudor'un, Alanyaspor tesislerinin kapısının içinden bile giremeyeceği mesajını net olarak verdi. Başkan Hasan Çavuşoğlu ayrıca bir taraftarın 'Başkanım büyük adamsın. Haydi patlat bombaları. İyi bir teknik direktör ve 2-3 futbolcu. Sana güveniyoruz ve inanıyoruz' yorumuna ise, 'Biraz sabır merak etmeyin' yazdı.

NEDENİNİ DE AÇIKLADI

Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Igor Tudor hakkında yaptığı yorumun sebebini de açıklayan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ben bunu geçen sene Karabükspor ile oynanan maçtan dolayı söyledim. Karabükspor ile Aytemiz Alanyaspor maçında Tudor Karabükspor'un teknik direktörüydü. Maç esnasında bir oyuncumuz sakatlandı. Bizim futbolcumuz yerde yatıyor ve acı çekerek kıvranıyordu. O sırada Karabükspor'un yabancı bir oyuncusu topu dışarı atmak istedi. Tudor dışarıdan müdahale edip 'topu dışarı atma' diye ısrarla topçusuna bağırdı. Bunu da o sırada herkes gördü, duydu. Tudor'un bağırmasına rağmen o futbolcu öyle bir vurdu ki topu tribünlere gönderdi. Sonrada kendi hocası yani Tudor'a dönerek el kol salladı. 'Sen ne diyorsun' der gibi. Futbolcu adam gibi adamlık yaptı. İşte o anda Tudor benim gözümden düştü. Benim bu yorumum ondan dolayıdır. Böyle bir hoca benden randevu bile alamaz. Tudor benim gündemimde hiçbir zaman olmadı ve olamaz da. Bu yaptığı davranıştan dolayı bunu söylüyorum. 'Tudor geldi, Tudor gitti' diye haberler yapılıyor. Ben adamın teknik direktörlüğüne laf söylemedim, karakterini o maçta zayıf gördüm ve onu orada bitirdim." dedi.