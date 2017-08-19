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Iğdır’da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Iğdır’da yolcu otobüsü şarampole uçtu. Otobüste bulunan yolcular yaralanmazken, maddi hasar meydana geldi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:26
Iğdır’da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Kaza, Iğdır-Nahçıvan karayolu Orta köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nahçıvan istikametinden Iğdır istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü gece saat 01.00 sıralarında şarampole uçtu.

Çevredeki vatandaşlar, otobüs şoförünün uyuduğunu ve refüje vurduktan sonra şarampole uçtuğunu belirtti. Kazada kimse yaralanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:26
  1. Iğdır
  2. yolcu
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