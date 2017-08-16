Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:19
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki Kaçakçılık olaylarının  önlenmesi, suça karışanların yakalanması amacıyla bazı yollarda uygulama yaptı. Araçlarda yapılan aramalarda 7 bin 285 paket kaçak sigara ele  geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüphelinin  adreslerine düzenlenen operasyonda da 3,5 kilogram esrar ile 112 kök Hint keneviri  bulundu. Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:19
  1. Iğdır
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. kaçakçılık operasyonu
  4. Kaçak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne nasıl başladı?
    1. Borsa güne nasıl başladı?
    2. İstanbul Zeytinburnu tramvay hattı..
    3. Başakşehir Sevilla maçı hangi kanalda?
    4. Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    5. Bursa'da bakkalı öldüren çobandan..
    6. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    7. Telefondan bu uygulamaya girenler..
    8. Yılın annesi iken şehit annesi oldu
    9. Genelkurmay paylaştı! Kuzey Irak'tan..
    10. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7..
    11. Tödürge gölünde 4 bin yıl önce..
    12. Beşiktaş'ın yıldızına Kayserispor..
    13. Aykut Kocaman, Gomis'i van Persie..
    14. İstanbul'da jandarmadan sosyal medya..
    15. Darbeci FETÖ’den tutuklu sanığın..
    16. Boyko Şenol Güneş'e sitem!
    17. AYM’den taksimetre cezasına iptal kararı
    18. Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık planı
    19. Boyko'dan Güneş'e şok sözler!..
    20. Brexit: İngiltere hükümeti, İrlanda..
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...