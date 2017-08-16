Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki Kaçakçılık olaylarının önlenmesi, suça karışanların yakalanması amacıyla bazı yollarda uygulama yaptı. Araçlarda yapılan aramalarda 7 bin 285 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonda da 3,5 kilogram esrar ile 112 kök Hint keneviri bulundu. Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.