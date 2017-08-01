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Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 15 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

01 Ağustos 2017 Salı 13:32
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticaretini Yapmak” suçundan 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde tamamlanan adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli şahıstan 2’si tutuklanırken, 9 şüpheli şahıs ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:32
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Iğdır
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