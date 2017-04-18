Iğdır’da okul bahçesi çiçek bahçesi oldu

Iğdır merkez kurtuluş İlköğretim Okul Müdürü Salih Pala, müdür yardımcısı Şahin Ocak, rehber öğretmen Özlem Mızrak, sınıf öğretmeni Şahin Kum ve öğrenciler ile birlikte okul bahçesine ektikleri çiçeklerle, doğaya ve çevreye olan duyarlılıklarını gösterirken yaklaşık 150 adet çiçek ekimi yaptılar.

Çiçek ekimi esnasında öğrencilerin oldukça keyifli ve mutlu olduğunu belirten Kurtuluş İlköğretim Okulu rehber öğretmeni Özlem Mızrak, “Nisan ayı etkinliği kapsamında çocuklarımıza çevre koruma bilinci kazandırmak adına okul bahçesini yeşillendiriyoruz. Etkinlik kapsamında çiçek ekerek çocuklarımıza koruma bilinci aşılıyoruz” dedi.

Sınıf öğretmeni Şahin Kum ise, “Okul ve çevremizi güzelleştirmek için çiçekler getirip çocuklarımız ile birlikte okul bahçesine ektik. Okul bahçesine çiçek ekerek çocuklarda çevre bilinci kazandırmaya çalışmaktayız. Umarım çocuklarımız hayatları boyunca çevre bilinci edinerek hayatlarına devam ederler” şeklinde konuştu.

Çiçek ekimine ara ara devam edeceklerini belirten okul yönetimi, bu tür sosyal aktiviteler öğrencilerin gelişimi açısından da çok önemli olduğunu belirtti.