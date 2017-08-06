Iğdır'da iş yeri yangını

Iğdır merkez Bağlar Mahallesi Zümrüt Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşlar, sokakta yürürken bir anda patlama sesi duyduklarını polis, itfaiye ekiplerine haber verdiklerini ve büyük panik yaşadıklarını ifade ettiler. Yangında kimse yaralanmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.