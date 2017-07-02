Iğdır’da huzur operasyonu

Yapılan yol uygulaması ile birlikte umuma açık ve umuma mahsus işyerlerinde ve halkın yoğun bulunduğu park ve bahçelerde İl Emniyet Müdürlüğü,25 ekip, 170 personelin katılımı ile uygulama gerçekleştirdi. 12 sabit arama noktasında toplam 341 araç ile 936 şahıs üzerinde kontrol ve arama yapıldı. Yapılan kontrol ve aramalarda bir kişinin aranan şahıslardan olduğu anlaşılarak gözaltına alınırken, 17 araç sürücüsüne ise toplamda bin 615 TL idari para cezası uygulandı.