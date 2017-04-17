Iğdır'da bir terörist enselendi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi gözaltına aldı.
Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca yapılan işlemleri sonrası cezaevine konuldu.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi gözaltına aldı.
Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca yapılan işlemleri sonrası cezaevine konuldu.
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