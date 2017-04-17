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Iğdır'da bir terörist enselendi

Iğdır'da, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

Iğdır'da bir terörist enselendi
Eklenme: 17 Nisan 2017, 19:24

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi gözaltına aldı.

Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca yapılan işlemleri sonrası cezaevine konuldu.

 
EtiketlerEmniyet MüdürlüğüIğdır
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