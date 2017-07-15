Iğdır’da 30 metrelik bayrak göndere çekildi

Düzenlenen bayrak törenine, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma Komutanı Albay Kahraman Dikmen, 5. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Taner Güneş, Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz,siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve şehit aileleri katıldı.

Törende konuşanİl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, “15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyetinin Ülkemiz, Milletimiz, Demokrasimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakarmillete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak kahraman Türk milleti darbe girişimini sayın Cumhurbaşkanı veBaşbakanımızın çağrıları ve emirleri doğrultusunda sokakları meydanları hınca hınç doldurarak hain silahlı terör örgütünün yapmak istediği darbe teşebbüsünü can siperhane bir şekilde engellemişlerdir. Dünya tarihinde bir ilki yaşatan aziz Türk milleti darbecilere darbe yapmış ve iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir. Hanin darbeciler ülkemizi parçalayacaklarını devleti teslim alabileceklerini sanmışlar. Ancak kahraman Türk milleti tıpkı Çanakkale’deistiklal savaşında ve bin yıl önce Malazgirt’de olduğu gibi cesaretleriyle rivayetleriyle kararlılığı ve dik duruşlarıyla bütün dünyaya demokrasiye olan inancını bir kez daha ilan etmiştir.Kendi üzerinde oynanacak oyunları azim ve kararlığı ile yok edeceğini göstererek kahraman destanını tekrardan yazmışlardır. 172 yıldır huzurla ve güvenin Teminatı olan Türk polis teşkilatı ve aziz Türk milletinin ferdi olarak FETÖ silahlı terör örgütüve işbirlikçisi diğer terör örgütleriyle iktisatlı veya birlikte hareket ettikleri tespit edilen hakkında azimle ve kararlıkla çalışmalarımız devam edecek ve bağımsız Türk adlı makamlarına teslim edilecektir” dedi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise , “15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde Emniyet Müdürlüğümüzün bahçesine, aynı gün yapılan ihanetteki görsellerde gördüğümüz Türk bayrağımızı indirmeye kasteden hainlerin girişimlerini Türkmilleti ve asil millet cesaretiyle vatan sevgisiyle püskürtmüşve geri çevirmiştir. Bugün o sembolün, onun nişanesi olmak üzere şanlı bayrağımızı, şehidimizin kanından renginin alan bağımsızlığımızın, birliğimizin, bütünlüğümüzün, devletimizin, milletimizin vevatanıyla milletiyle bölünmez bütünlüğünü temsil eden şanlı bayrağımızı göndere çekti Elhamdülillah” şeklinde konuştu.

Düzenlenen program İl Müftüsü Cüneyt Kulaz’ın okuduğu duanın ardından plaketlerin verilmesi ile son buldu.