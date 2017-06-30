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Iğdır Valisi Ünlü görevine başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan son kararnameyle Iğdır Valisi olarak atanan Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü yeni görevine başladı.

30 Haziran 2017 Cuma 14:04
Iğdır Valisi Ünlü görevine başladı

Iğdır Valiliği önünde düzenlenen törene vali yardımcıları, İlçe kaymakamları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Karşılama töreninin ardından şeref defterini imzalayan Ünlü, daha sonra makama geçti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ünlü, mübarek Cuma günü Iğdır’da göreve başlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Ünlü, "Serhatşehrimizde sizlerle birlikte halkımıza en iyi şekilde büyük bir seferberlik ruhuyla çalışacağız inşallah. Ben Bursa’dan, Osmanlıların ilkharika şehri olan Osmangazi’de görev yaptım ve oradan geldim. Hemen üzerinde atamız Osman ve Orhan gazinin türbeleri bulunuyordu.

Orada manevi huzurlarıyla görev yaptım. Şimdi ise Anadolu’nun eşiği güneşin doğduğu ilk yer ve leyleklerin göç ettiği güzel Serhat şehrimize geldik. Tabi bizi bu göreve layık gören ve atamamızı yapan Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı, Bakanlarımıza ve çok değerli üyelerine şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah onlarının güvenine layık olmaya çalışacağız.Tabi burada çalışıp kamu hizmetlerini hep birlikte yürüteceğiz. Iğdır’lı vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz mesai gözetmeksizin görev yapacağız. Bana da her türlü destek vereceğinize inancım tamdır. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki doğunun parlayan yıldızı olan Iğdır’ın bütün güzelliklerini Türkiye’ye duyuracağız" dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:04
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