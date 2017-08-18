Iğdır Devlet Hastanesinden toplu sünnet töreni

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nevruz Erez, “düzenlemiş olduğumuz sünnet kampanyasında 150kişi hedeflemiştik fakat gelen müracaatfazla olduğu için 180 kişiye çıkarttık. Bugünden itibarenCuma, cumartesi ve Pazar günüolmak üzere hekim arkadaşlarımız tarafından ameliyathane şartlarında 60 sünnet operasyonu yapılacak. Sünnet doğduktan sonra bir hafta, 20 gün veya6 yaştan sonra yapılması sağlık yönünden daha uygundur. Sünnet ameliyathane şartlarında anestezi ve genel anestezi ile yapılması daha doğru bir işlemdir. Maddi katkıları dolayısıyla bizi yalnız bırakmayan değerli iş adamları, Emniyet mensupları, nöroloji, cerrahi, anestezi ekiplerive il sağlık personelimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, “İl sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi Başhekimliğimiz koordinesi Valiliğimiz himayesinde toplu sünnet töreni gerçekleştirdik. Çocuklarımızın bizim geleneklerimizde çok güçlü yeri var. Hz. İbrahim’ in sünnetini yerine getirmek ve sağlık açısından zaruri olduğu bilim, tıp camiasıncatespit edilen ve teslim edilen sünnet şöleni kapsamındabir araya geldik. Mübarek cuma günü, mesainin sonuna doğru başhekimimizin daveti üzerine Anne, Baba ve misafirlerimiz ile birlikte sevgili çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmalıyız dedik. Çünkü sünnet bizim geleneklerimizde çok güçlü bir olgudur. Bu manada emeği geçen herkese ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen program, okunan Kur-an’ı Kerim ve duaların ardından son buldu.