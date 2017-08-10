Iğdır Devlet Hastanesinden sünnet kampanyası

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nevruz Erez, “Geleceğimizin emanetçileri olan çocuklarımızın, erkekliğe ilk adım attıkları sünnet operasyonlarında cerrahi hekim arkadaşlarımla ameliyathane ortamında sünnetlerini yapmak için hazırlanıyoruz. Hastanemizin stantlarına ve telefonlarına başvuru yapan tüm hastalarımıza konuyla ilgili detaylı bilgi verilecektir. Hastalarımız üroloji ve anestezi hekimlerinin kontrollerinden sonra kendilerine verilecek randevu saatlerinde steril ortamda sünnet olacaklar. Kimsesiz çocuklarımızı giydirmek ve onlara yardım eli uzatmak isteyen değerli iş adamlarımızı da sponsor olmaya davet ediyoruz. Bu yıl yaptığımız sünnet kampanyasını önümüzdeki yıllarda da tekrarlamayı hatta bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi.