Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Iğdır Devlet Hastanesinden sünnet kampanyası

Iğdır Devlet Hastanesi 6 yaş ve üzeri kimsesiz çocukları sünnet etmek için kampanya başlattı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:29
Iğdır Devlet Hastanesinden sünnet kampanyası

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nevruz Erez, “Geleceğimizin emanetçileri olan çocuklarımızın, erkekliğe ilk adım attıkları sünnet operasyonlarında cerrahi hekim arkadaşlarımla ameliyathane ortamında sünnetlerini yapmak için hazırlanıyoruz. Hastanemizin stantlarına ve telefonlarına başvuru yapan tüm hastalarımıza konuyla ilgili detaylı bilgi verilecektir. Hastalarımız üroloji ve anestezi hekimlerinin kontrollerinden sonra kendilerine verilecek randevu saatlerinde steril ortamda sünnet olacaklar. Kimsesiz çocuklarımızı giydirmek ve onlara yardım eli uzatmak isteyen değerli iş adamlarımızı da sponsor olmaya davet ediyoruz. Bu yıl yaptığımız sünnet kampanyasını önümüzdeki yıllarda da tekrarlamayı hatta bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:29
  1. Iğdır
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kur'an kursu öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi
    1. Kur'an kursu öğrencilerine ilk yardım..
    2. İdlib'de Memurların sigara içmesi..
    3. FETÖ, o ülkede çok güçlü
    4. Yerli otomobilde müthiş gelişme! Pazar..
    5. Kent savaş'dan önceki haline geliyor
    6. İslam'la alakaları yok, dua bile..
    7. ABD'den sınırlarımızda askeri..
    8. Suriyeli Mülteciler o bölgeye..
    9. Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Miras..
    10. Halep'e operasyon... çok sayıda ölü..
    11. TSK ve Muhaliflerden Peçe kararı
    12. Terör örgütü PKK gazeteciyi kaçırdı
    13. AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu..
    14. Fatih Mahallesi 20 yıl sonra yeni..
    15. Gölbaşı ilçesi oya ağaçlarıyla daha..
    16. PKK'yı koruyan ABD araçlarına saldırı
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingi
    18. Sakarya’daki motosikletli gasp..
    19. Samsat’taki İmam hatip okulunda eğitim..
    20. Elazığ’da 4 kilo 850 gram esrar ele..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!