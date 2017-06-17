İftardan sonra sindirim sorunu yaşayanların imdadına yetişiyor

Uzun oruç süresi enerji düşüklüğüne, hatta bayılmaya bile neden olabiliyor. Oruç tutanların sağlığını korumak adına doğru besinleri uygun miktarda tüketmesi gerekiyor. İftar sofralarında aşırı yemek yiyenlerin mide problemleri, sindirim sorunları yaşadığına dikkat çeken, Beslenme ve Diyet Uz. Dyt. Merve Yüksek, Ramazan'ı sağlıklı tamamlamak isteyenlere önerilerde bulunuyor...

İFTARDAN SONRA BİTKİ ÇAYLARI İÇİN

İftardan sonra içilecek 1 bardak rezene çayı sindirim sistemindeki kasları gevşeterek hazmı kolaylaştırır. Mide yanması ve şişkinliği giderir. Ayrıca gaz oluşumunu azaltarak mideyi rahatlatır. Rezene sindirime etkisinin yanı sıra iftar sonrası oluşan baş ağrıları için de etkilidir. Papatya çayı yatıştırıcı etkisi ile hem sahurda hem de iftarda içilebilir. Sahurda tüketildiğinde uyumaya yardımcı olur. Tüm gün boş kalıp kasılan mideye yüklü miktarda ve ağır yemekler girdiğinde oluşan gaz ve spazmlar için iftar sonrası tıbbi nane çayı içilmeli.

KESİNLİKLE SAHURSUZ ORUÇ TUTMAYIN

Ramazan'da yapılan en büyük hatalardan biri uykuyu bölmemek adına sahura kalkmamak veya yiyip yatmaktır. Her iki durum da sindirim sisteminin dengesini bozar. Sahurda yumurta, az tuzlu peynir, süt, tam tahıllı ekmek veya tost tercih edilebilir. Tuzlu yiyeceklerin susatacağı; şekerli ve hamur işlerinin acıktıracağı unutulmamalıdır.

YOĞURT, CACIK VE AYRANI EKSİK ETMEYİN

Oruç açarken acele etmeyin. 1 adet hurma veya zeytin ile orucu açtıktan sonra çok yağlı ve tuzlu olmayan çorba ile devam edin. Gün boyu açlığın ardından ani yemek yüklemesi mide ve bağırsak problemleri yaşanmasına sebep olacağından yemeğe biraz ara verin. Orucu açtıktan bir süre sonra yemeğe hafif zeytinyağlılar, salatalar ve yağlı olmayan et veya sebze yemekleri ile devam edin. Yoğurt, cacık veya ayranı sofralardan eksik etmeyin.

İftar sofralarında ağır yağlı yemeklerin, kızartmaların, börek gibi hamur işi çeşitlerinin ve şeker içeriği çok fazla olan şerbetli tatlıların bulunmamasına özen gösterin. Ramazan ayının geleneksel lezzeti olan pide ise 1-2 dilim olacak şekilde tüketilebilir. Yemekten 1 saat sonra yapılacak yarım saatlik yürüyüş ise kişinin hem kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacak hem de yediklerini sindirmesine yardımcı olacaktır.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Oruç tutmak isteyen ancak sağlık problemi olan kişilerin (İnsüline bağımlı şeker hastaları veya kan şekeri dengesiz olan kişiler, kronik böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar, tansiyon hastaları, hamile ve emziren kadınlar ve küçük yaştaki çocuklar), mutlaka doktor kontrolünde olmaları gerekiyor.

SUYU TARÇINLI İÇİN

Vücudun ısı dengesini sağlamak için iftar ile sahur arasında bol bol sıvı alınmalı. Bu süreçte saat başı 1-2 bardak su içilmeli. Gündüzden bir sürahi su içerisinde birkaç adet çubuk tarçın, taze nane yaprakları ve limon dilimleri bekletmek hem kan şekeri dengesi sağlar hem de tek başına su içmeyi ihmal edenler için güzel bir alternatiftir.

Suyun yanı sıra bitki çayı, ayran, maden suyu, şekersiz limonata ve kompostolar da tercih edilebilir. Ayran ile aromasız bir maden suyunu karıştırarak içmek gün boyu vücudun kaybettiği mineralleri yerine koyar. Ayrıca yoğurtlu soğuk çorbalar ve cacık hem serinletme hem de tok tutma özellikleriyle iftar mönülerinde mutlaka yer almalı.

MEYVEYE SERPİN

İftar sonrasında tatlı olarak Ramazan'ın geleneksel lezzeti güllaç, sütlaç, muhallebi ve dondurma gibi hafif tatlılar tercih edilmeli.

Ananas gibi lifli ve şeker oranı düşük meyvelerden oluşan salatalar da hem vitamin ihtiyacını karşılar hem de tatlı özlemini giderir. İftar sonrası ara öğündeki meyvelerin üzerine toz tarçın serpmek kan şekerini de dengeler.

Kaynak: Takvim