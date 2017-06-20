İftardan hemen sonra sakın tüketmeyin

'Yemeğin ardından 1 saat geçmesini bekleyin' diyen uzmanlar, 'Aksi halde çabuk yorulursunuz' uyarısı yapıyor. Ramazan'ın sonlarına yaklaşırken, oruç tutanlarda halsizlik ve yorgunluk şikayetleri arttı. Beslenme hataları yüzünden yaşanan bu şikayetlere karşı uzmanlardan art arda uyarılar geldi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Dursun da, ufak ama etkisi büyük hatalara karşı uyardı.

YENİLENİN

"Oruç, vücudunuzu yeniler, psikolojik olarak rahatlatır. Sindirim sisteminizi düzenlerken, asit ve baz dengesinde olumlu sonuçlar yaratır" diyen Dursun, Ramazan'ı sağlıklı tamamlamak isteyenlere şu tavsiyelerde bulundu: İftar ve sahur arasındaki süre önemlidir. İftardan kalktıktan sonra hemen çaya, kahveye sarılmayın. Aradan en az 1 saat geçmesini bekleyin. Çünkü çay, kahve vücuttaki demir emilimini azaltır ve daha çabuk yorulmanıza sebep olur. Bunun yerine bitki çaylarını tercih edebilirsiniz. Tatlı ihtiyacınızı gidermek için ise şerbetli tatlılardan kaçınıp, sütlü ve hafif tatlılara yönelmelisiniz.

KAVUN-KARPUZU UNUTMAYIN

Sıcak ve nemli havalar su kaybettirir. Terleme ile artan sıvı ihtiyacını karşılamak için iftarla sahur arasında mutlaka en az 10 bardak su içmelisiniz. Karpuz, kavun gibi bol sulu meyveleri tüketebilirsiniz. Normal uyku düzeninden şaşmamalısınız. Eğer güne uykusuz devam ederseniz, oruçla başa çıkmakta zorlanıp, daha kolay sinirlenirsiniz. Ramazan Ayı'nı asla kilo vermek için fırsat olarak görmeyin. Gerekli besinleri almaktan kaçınmayın. Aksi halde, vücudunuz bu duruma yenik düşer, çeşitli sağlık problemleri başlar.

RAMAZAN'IN KAHVALTISI

Günün en önemli öğünü kahvaltıdır. Sahur da bir nevi Ramazan Ayı'nın kahvaltısıdır ve ne kadar özen gösterirseniz o kadar rahat oruç tutarsınız. Sahuru asla aceleye getirmeyin. Hızlıca apar topar yemek yemek yerine, normal bir hızda sakince yemeğinizi yemelisiniz. Çünkü hızlı yemek yiyen insanlar, hemen doyduğunu hisseder ve sahur sırasında vücudunun gerektiği besinleri alamaz. Sahura ne kadar değer verirseniz o kadar rahat oruç tutarsınız.

SAHURDA YAĞSIZ PEYNİR YİYİN

Sahur yemeklerini azar azar ve iyice çiğneyerek yiyin. Çiğ sebze, domates, salatalık gibi posası ve su içeriği yüksek yiyeceklere mutlaka sahurda yer verin. Sahurda kahvaltılık tercih edenler, az yağlı peynir ya da lor peyniri tüketmeli. Vücuda protein ve su sağlayacaktır.

Sahurda yemek yiyecekler için, ızgara veya söğüş et, tavuk, yanında zeytinyağlı yemekler, yağsız yoğurt, tam buğday ekmekleri, mevsim meyveleri doğru tercih olacaktır. Sahurda mutlaka bol sıvı tüketin.