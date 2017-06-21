İftarda balık tüketin

Ramazanda uzun süren açlığın ardından balığın yer aldığı bir yemekle oruç açılmasının, dengeli beslenme ve vücudun ihtiyacı olan proteinlerin alınması açısından ideal olduğu bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahittin Kahveci, yaptığı açıklamada, insanların sağlıklı olmasında dengeli beslenmenin son derece önemli olduğunu, bu nedenle de iftar yemeklerinin ayrı önem taşıdığını söyledi.

Uzun süren açlığın ardından bilinçli şekilde yapılmayan iftarların, sağlık açısından zararları bulunduğuna dikkati çeken Kahveci, "Bu amaçla ideal bir iftar yemeği şöyle olmalıdır. İlk önce oruç su veya hurmayla açılır. Hemen arkasından çorba içilir ve üç ile beş dakika ara verilir.Daha sonra kan şekerini ani yükseltmeyecek bir yemekle devam edilir. Bu yemek renkli bir salatayla desteklenir. İşte bu amaç için balık çok uygun bir besindir. Balık hem protein içeriği ve hem de omega 3 yağ içermesi nedeniyle önemlidir" ifadelerini kullandı.

Balığın dengeli beslenme sağlamasının yanı sıra omega 3 yağı sayesinde birçok hastalığa iyi geldiğine işaret eden Kahveci, şöyle devam etti:



"Balıkta bulunan omega 3 yağı insanı iyileştiren yağdır. Bu nedenle uzun süren açlığın ardından tüketilmesi hem tokluk süresini artırır hem de vücudun ihtiyacı olan proteinleri karşılar. Omega 3 yağı damar sertliği, tansiyon, kalp, damar ve felç gibi hastalıkları önlediği araştırmalarla gösterilmiştir.Bu nedenle bu yağlara iyileştiren yağlar diyoruz. İşte bu nedenlerden dolayı iftarda balık içerikli bir yemek, dengeli beslenme kapsamında uygun olur. Böyle bir iftar yemeğinde aşırı yemek durumu da olmayıp uzun süre tokluk hissi oluşacağından sık sık yeme isteği de oluşmaz"

Kahveci, balığın ızgaradan ziyade fırında yapılmış haliyle tüketilmesinin besin değerinin kaybolmaması içinde önemli olduğunu vurgulayarak, uzun süre aç kalan midenin aşırı yağlı, ağır yemeklerle yorulmaması, hazmın kolaylaştırılması gerektiğini dile getirdi.Trabzon'da 20 yıldır balık satışı yapan Adnan Gedik ise barbunya, istavrit ve mezgitin kilogram fiyatının 20 ile 35 lira arasında olduğunu, levrek ve somonu ise 15 liradan satışa sunduklarını belirtti.



Ramazanın yaza denk gelmesine rağmen insanların balığa olan ilgisinin iyi olduğunu anlatan Gedikli, "Sindiriminin kolay olması nedeniyle insanlarımızın balığa olan ilgilerinden memnunuz. Balıklar özellikle çeşit açısından her bütçeye hitap edebiliyor. Bu nedenle iftar sofralarında da yer buluyor. Ancak bizim vatandaşlarımızdan tek isteğimiz balığı bildikleri, sürekli alışveriş yaptıkları yerlerden almaları. Çünkü havalar çok sıcak ve balık da çabuk bozulabilen bir ürün" dedi.