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İftar topu Deniz Baykal'ı korkuttu

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan CHP Milletvekili Deniz Baykal, iftar topunun atılmasıyla korku yaşadı.

18 Haziran 2017 Pazar 13:30

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Burdur Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapmaktan kaçınan Baykal, vatandaşlarla sohbet etti.

"ALLAH ALLAH"

Hazırlanan masaya oturan Deniz Baykal, iftar topunun atılmasıyla bir anlık korku yaşadı. "Allah Allah" diyen Baykal'ı yanında oturanlar sakinleştirdi.

Deniz Baykal, programın ardından Antalya'ya döndü.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 13:30
  1. Deniz Baykal
  • muammer muammer 35 dk önce
    Ani patlama herkesi korkutur yorumu doğrudur, fakat burada atladığın bir şey var, insan iftar saatini beklerden kulağı topun patlayacağı zamana odaklanır, o yüzden oruç tutanlar top sesinden korkmazlar, çünkü patlayacağı zamanı çok iyi bilirler. Bu dediğin normal zamanlar için geçerlidir.
  • gazi mehmetgazi mehmet1 sa önce
    Dinle, iman kimde Allah dan başkası takdir edemez. Bilemez. Böyle bir yorum yapmanhaddinedeğildir. Muslumana, mumine yakismaz.Günahtır diyemiyorum. Çünkü sevap ve günahı Allah bilir. Takdir onundur.. Kul hakkını bilmelidir. Bu nedenleyorumlarını yaparken ölçülü olmanda yarar vardır. Bu dünyanın bir de ahireti var. Allah in yerine kimsenin hesap sormasınin mümkün olmadığını , Müslümanlıkda kul hakkının çok önemli olduğunubildiğini tahmin ediyorum.Unutma
  • HALILORENHALILOREN2 sa önce
    bu tiplerigeneldeEZAN sesi , RAMAZANtopu sesi , SELA sesi korkutur ... Ramazanin 25. gününde halaRAMAZAN TOPUNDANkorkmalariRamazana olan ilgilerininde gösterir !!!!
  • gazi mehmetgazi mehmet2 sa önce
    Oruç imsaklasahur arasında yemeği ve içmeyil reddetmek kadar hayasizligi ve boş şey leri de reddetmektir. Olayın bir refleks halinde her faninin vereceği tepki olarak görmek varken haber yapılması yakismamistir. Doğru değildir. Saygılı ve ölçülü olmak gerekir.
  • Fırat Fırat 2 sa önce
    Olabilir ne var bunda defalarca gostermenize gerek yok insanlık hali
  • TURGUTTURGUT2 sa önce
    ANİ PATLAMA HERKESİ KORKUTUR... BUNDA YANLIŞ NE VAR.. SONRA HEPİMİZ İNSANIZ, ALLAH BU ŞEKİLDE YARATMIŞ.. ANİ REFLEKS OLUR...
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