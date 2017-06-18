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İftar sofrası Kiraz Bahçesi’nde kuruldu

Bağcılar Belediyesi’nin her akşam farklı mahallelerde düzenlediği iftar programlarında ilçe sakinleri aynı sofrayı paylaşıyor. Nostalji Bahçelerinden Kiraz Bahçesi’nde düzenlenen iftar programında 2 bin kişi kiraz ağaçları altında dalından kiraz yiyerek oruç açtı.

18 Haziran 2017 Pazar 13:29
İftar sofrası Kiraz Bahçesi’nde kuruldu

Bağcılar Belediyesi Ramazan ayında her gün bir mahallede kurduğu iftar sofralarında ilçe sakinini ağırlıyor.  Bağcılar’da Nostaljiyi yaşatmak amacıyla inşa edilen Meyve Bahçeleri de iftar programlarına ev sahipliği yapıyor. Kiraz Bahçesi’nde düzenlenen iftar programında 2 bin kişi dalından kiraz yiyerek oruç açtı.

“100 BİN HEMŞEHRİMİZLE İFTAR SOFRASINDA BULUŞACAĞIZ”

Kiraz Bahçesi’nde düzenlenen iftar programında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar ailesi olarak her yıl 11 ayın sultanı Ramazan ayını büyük bir coşku ve sevinçle yaşadıklarını ifade etti. Bağcılar’da her yıl Ramazan ayında güzel gelenek ve göreneklerin yaşatıldığına dikkat çeken Çağırıcı, şöyle konuştu: “Nostalji Bahçelerimizde piknik yapıyoruz. Ramazan aylarında da birlikte dalından meyve yiyoruz ve iftar yapıyoruz. Ramazan ayında 100 bin kişi ile iftar yapacağız.” 

Programın ilerleyen anlarında Kur’an tilavetinin ardından okunan Ezan ile davetliler dalından kiraz yiyerek oruçlarını açtı.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 13:29
  1. Bağcılar Belediyesi
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