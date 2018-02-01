İflas ertelemeyi de içeren reform paketi Meclis’te

Konkordato ilan eden şirket, belirli şartlar altında 23 aya kadar borçlarını ödemek için alacaklılarla anlaşarak süre kazanabilecek. Bu süre içinde sorunlarını çözemezse iflas edecek. Konkordatoda alacaklılara ödenen paralardan binde 2,27 oranında harç alınacak. Tasarıyla, “geçici konkordato” adı altında borçlulara yeni bir hak sağlandı. Buna göre, borçlu mahkemeden “geçici konkordato” talep edebilecek ve böylece 5 ay süreyle koruma kazanabilecek.

Tasarıyla çeşitli alanlarda düzenleme yapılıyor. Buna göre iflasta eğer şirket ekonomik bütünlük arzediyorsa veya tamamının satılması malların tek tek satılmasından daha karlı görünüyorsa bütün olarak satılabilecek. 100 bin TL’nin altındaki ticari davalar, basit yargılama usulüyle görülecek.