İfadeleri de emirle... "Sonuna kadar inkâr edin"

Kendi iradeleri yok! Her şey emirle. "Duymadım, bilmiyorum, görmedim" demeleri boşuna değilmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında çok çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıkarıldı. Örgütün, 17-25 Aralık'tan sonra başlayan ve devam eden soruşturmalar karşısında izlediği savunma stratejisini, ByLock üzerinden elemanlarına servis ettiği tespit edildi. Örgüt içinde "Abi" konumundaki M.E. adlı öğretmenin ByLock hesaplarının deşifre edilmesiyle ortaya çıkarılan mesajlar "Soru ve Cevaplar" başlığıyla hazırlanmış. FETÖ'nün Emniyet ve yargıya sızan elemanlarınca hazırlandığı belirlenen soru ve cevaplar, örgüt mensuplarına, gözaltına alındıkları sırada nasıl davranmaları gerektiği yönünde talimatları içeriyor.

"2'DEN FAZLA İSİM VERMEYİN"

Örgüt mensuplarının darbe soruşturmaları başta olmak üzere diğer tüm soruşturmalarda "üç maymunu oynamaları" istenen mesajlardaki soruların başında, "Kısaca özgeçmişinizi anlatınız" geliyor. Buna karşı yapılacak savunmalarda örgüt üyelerinden, "Doğduğu yer, ilk-orta-liseüniversite bilgileri verilsin. Kaldığı evler hakkında en fazla 2 kişi olduğunu söyle. Daha fazlasını söyleme veya tek kalıyorum denebilir" demekle yetinmeleri istendi.

"Kaldığın ev cemaat evi mi" şeklindeki soruya karşılık cemaati inkar etmeleri istenirken, "Geçiminizi nasıl temin etmektesiniz? Aylık geliriniz ne kadar? Üzerinize kayıtlı gayrimenkul veya araç var mı?" sorularına ilişkinse, "Öğrenciler 'Bursum var, ailem gönderiyor' diye kaçamak cevap verin" deniliyor. İşte o mesajlarda öne çıkan örnekle:

"Mezun arkadaşlar için 2 durum var. Sigorta varsa, yeri ve kurumu çok iyi bilmeli. Ne kadar maaş aldığını ve sigortasının ne kadar yattığını virgülüne kadar bilmeli. Örneğin çalıştığı kurumda geliri 1000 TL ancak gideri 2 bin TL, ailem gönderiyor ya da özel ders veriyorum denilebilir. 'Takıları bozdurdum, arabayı sattım' denebilir."

'EN FAZLA 2 ÜLKE SÖYLEYİN'

"Pasaportunuz var mı? Hangi ülkelerde bulundunuz?' sorusuna 'Var olan inkar etmesin. 2 veya daha fazla ülkeye gittiyseniz 2 tane söyleyin diğerlerini de sorarlar, hatırlayamadım denilebilir. Çünkü her ülke için ayrı soru gelir. Gezmek için gittim. Tek başıma gittim denmeli. Fazla kişi söylenmemeli. Günübirlik pansiyonlarda kaldım. Yurtdışında kaldığımız yerleri bilemezler."

"Örgüt içinde hangi illerde faaliyette bulundunuz? Bu illerdeki FETÖ/PDY'den kimleri tanıyorsunuz? Görevleri nedir?" "Herhangi bir ilde faaliyette bulunmadım. Faaliyette bulunmadığım için de kimseyi tanımıyorum. Böyle bir örgütte bulunmadığım için toplantılarına da katılmadım. Neler konuşulduğunu da bilmiyorum."

'ALLAH AFFETSİN'

"X şahsının banka hesap hareketleri incelendiğinde 2012-2013 yıllarında 8 farklı tarihte 400'er TL olmak üzere 3 bin 200 TL burs parası yattığı ve bunun da hesaptan çekildiği görülmektedir. Bu hesaptan çektiğiniz paraları neden kullandınız?" "Burada bu X şahsın kartının kesinlikle üzerimizde veya evimizde bulunmaması gerekmektedir. Eğer böyle olursa sonuna kadar inkar edilmelidir. Eğer kart üzerimize çıkarsa Allah affetsin..."

'SONUNA KADAR İNKAR EDİN'

"Herhangi bir lakabınız veya kod adınız var mı?" "Yok. Mahlas isim veya kod isim söylerlerse inkar edeceksiniz. Çünkü öyle bir kayıt yok. Olsa da sonuna kadar inkar."

"FETÖ/PDY'ye ne zaman, kim aracılığıyla katıldınız?" sorusuna, "Benim böyle bir örgüte katılmışlığım yok. Böyle bir örgüt de bilmiyorum" yanıtı verilsin.