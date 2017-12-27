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İfade vermeyen siyasetçiler gözaltında

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, haklarında yürütülen soruşma kapsamında ifade vermeyi reddeden iki ayrılıkçı siyasetçi gözaltına alındı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:26
İfade vermeyen siyasetçiler gözaltında

Merkezi hükümetin kontrolündeki Katalan polisi, aşırı solcu ve ayrılıkçı Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinden Marta Llorens ve Oriol Ciurana'yı Reus kentinde gözaltına aldı. Reus belediye meclisi üyesi olan siyasetçiler, yarın sabah mahkemeye çıkarılmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Gözaltına alınan ayrılıkçı siyasetçiler, polise karşı nefret yaymakla suçlanıyor.

Siyasetçilerin, 1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumuna müdahale için Madrid'den gönderilen polislere karşı yapılan bir protestoya katıldıkları ve bu kapsamda haklarında soruşturma başlatıldığı ancak iki kez çağrılmalarına rağmen "İspanyol yargısını tanımadıkları" gerekesiyle ifade vermeyi reddettikleri belirtildi.

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmesine karar vermiş ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, ülkenin "bölünemez" olduğu maddesinden hareketle girişimi yasa dışı ilan etmişti. Bunun üzerine merkezi yönetim, Madrid'den polis gücü göndererek referanduma müdahale etmiş ve sandıklara el koymuştu.

Merkezi yönetim ayrıca, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası da Anayasanın 155. maddesini işleterek özerk yönetimi geçici olarak doğrudan yönetmeye başlamıştı.

 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 17:26
  1. Marta Llorens
  2. Katalonya
  3. Katalonya Özerk Yönetimi
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