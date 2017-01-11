İETT'den 'tarih oluyor' haberlerine yalanlama

İETT, bugün bazı basın yayın organlarında 'İETT tarih oluyor' Haberleri üzerine bir açıklama yaptı. Haberin yanlış anlaşılmalara neden olabileceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün medyada yer alan haberler hakkında, kamu hizmeti gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İETT'nin kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. İstanbul'da 146 yıllık bir kültürü ifade eden İETT'nin toplu ulaşımda işletmecilikten çekildiği ve özelleştirildiği şeklindeki yorumları ve bunlardan kaynaklanacak yanlış anlamaları düzeltmek, İETT'nin İstanbul halkına, paydaşlarına ve personeline olan sorumluluğudur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul'da toplu ulaşımın hizmet kalitesinin arttırılmasına dair uzun süredir devam eden bir çalışma içinde olduğu kamuya açık bir bilgidir ve konuyla ilgisi olan herkesin malumudur.

YOL HARİTASI ÇIKARTILACAK

Bu çalışma kapsamında toplu ulaşımın tek elden planlanması, koordinesi ve denetimi, öngörülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuyla ve 146 yıldır İstanbul'da toplu ulaşımda faaliyet gösteren İETT'nin tecrübesi ve birikimiyle bu hedefe yönelik bir yapı oluşturmak için yol haritası çıkarılmaktadır. Yolcu konforu ve güvenliğini arttırmayı, insan kaynağı ve hat optimizasyonunu sağlamayı amaçlayan bu modern sistem, yansıtıldığı gibi sadece otobüslerin işletmesini düzenleyen değil, tüm toplu ulaşım unsurlarının dahil olacağı entegre bir ulaşım planıdır. Dünyadan örneklerin araştırıldığı çalışma, İstanbul'da uluslararası standartlarda bir model oluşturulması yönünde devam etmektedir.

İETT'NİN TARİH OLMASI DEĞİL GÜÇLENMESİ HEDEFLENİYOR

Metrobüs, tünel ve tramvayda işletmeciliği sürdürmesi öngörülen İETT'nin, planlama, koordinasyon, denetim ve danışmanlık fonksiyonlarına odaklanması, bu şekilde Türkiye ve dünyadaki diğer toplu ulaşım otoritelerine danışmanlık yapması amaçlanmaktadır. İETT'nin 'tarih olması' değil, tam aksine güçlendirilerek toplu ulaşımın merkezinde bir üst kurum olarak konumlandırılması söz konusudur. Nitekim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu olan İETT, kendisine verilen her görevi tarihine, sorumluluk bilincine, kuruma ve hizmet verdiği halkına saygısı gereği en iyi şekilde icra etmekle mükelleftir.

KAMUOYUNA FARKLI YANSITILDI

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verme amacıyla ve iyi niyetle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bir komisyonuna yapılan sunumun, içeriğinden çok farklı, taraflı ve dar bir bakış açısıyla kamuoyuna yansıtılması konusundaki endişe ve üzüntümüzü saygıdeğer halkımızın takdirlerine bırakıyoruz" denildi.

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