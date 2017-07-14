İETT şehidimiz 'Cambaz'ı unutmadı

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'ye bağlı darbeci hainlerin açtığı ateş sonucu şehit olan gazetemizin muhabirlerinden Mustafa Cambaz'ın ismi metrobüsün Topkapı durağına verilmişti.

Darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti, İETT ismini verdiği durakta şehidimiz Mustafa Cambaz'ı unutmadı. Cambaz'ın hayat hikayesi duraktaki bilboardlara asıldı.

FETÖ'nün hain askerleri tarafından 15 Temmuz'da kalkışılan darbe girişiminde Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz Çengelköy'de darbeci askerler tarafından göğsünden vurularak şehit edilmişti. Şehit Mustafa Cambaz'ın adı gazetenin de yakınında bulunduğu Topkapı Metrobüs Durağı'na verilmişti.