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İETT şehidimiz 'Cambaz'ı unutmadı

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde 250 şehidimiz çeşitli etkinlikleriyle anılıyor. İETT, darbe girişiminin yaşandığı gece hainler tarafından şehit edilen gazetemizin muhabirlerinden Mustafa Cambaz'ı isminin verildiği durakta andı.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:34
İETT şehidimiz 'Cambaz'ı unutmadı

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'ye bağlı darbeci hainlerin açtığı ateş sonucu şehit olan gazetemizin muhabirlerinden Mustafa Cambaz'ın ismi metrobüsün Topkapı durağına verilmişti.

Darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti, İETT ismini verdiği durakta şehidimiz Mustafa Cambaz'ı unutmadı. Cambaz'ın hayat hikayesi duraktaki bilboardlara asıldı.

FETÖ'nün hain askerleri tarafından 15 Temmuz'da kalkışılan darbe girişiminde Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz Çengelköy'de darbeci askerler tarafından göğsünden vurularak şehit edilmişti. Şehit Mustafa Cambaz'ın adı gazetenin de yakınında bulunduğu Topkapı Metrobüs Durağı'na verilmişti.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:34
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