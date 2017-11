İdrar yolu enfeksiyonu kadın erkek herkesin korkulu derdi

İdrar yolu enfeksiyonunun en çok görülen belirtisi, idrar sırasında ve sonrasında ortaya çıkan yanma hissidir. Yanma hissi hafif olabilir ya da ağrıyla birlikte görülebilir.



İdrar yolu enfeksiyonunun diğer belirtileri; sık idrara çıkma (veya idrara çıkma baskısı), karnın alt kısmında rahatsızlık ve şişlik hissi, bulanık ve ağır kokulu idrardır.



Bunlara ek olarak kadınlarda pelvik bölgede, erkeklerde ise rektum bölgesinde ağrılar görülebilir.



İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?



Bütün idrar yolu enfeksiyonlarının yaklaşık %95'i, idrar yolundan mesaneye kadar ulaşan bakterilerin; çoğunlukla E. Coli bakterisinin sebep olduğu bir enfeksiyondur.



Enfeksiyonun sadece mesanede görülmesine "sistit" adı verilir. Ancak, idrar yolu enfeksiyonu bazen üriner sisteme bağlı böbrekleri ve üst idrar kanalını etkileyebilir.



Eğer enfeksiyon böbreklere ve üst idrar kanalına yayılırsa bu duruma tıpta "piyelonefrit" denilir. Alt idrar yolu enfeksiyonu yolu olan sistit, üst idrar yolu enfeksiyonu olan piyelonefrite göre daha az risk taşır.



Kadınlarda daha çok



İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda daha sık görülen ve tekrar eden bir sağlık sorunudur. Bunun sebebi, kadınlarda idrarı mesaneden dışarı taşıyan kanalın daha kısa olmasıdır.



Ayrıca menopozla birlikte düşen östrojen seviyesi idrar yolunun astarını inceltir ve bölge bakteriyel enfeksiyonlara karşı hassaslaşır.



Hamilelik, idrar yolu enfeksiyonu riskini artıran bir durum değildir ancak, bu dönemde yaşanan enfeksiyonlar daha kolay yayılabilir ve anneye, dolayısıyla doğmamış bebeğine zarar verebilir. Onun için hamilelik döneminde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktora gitmelisiniz.



ENFEKSİYON NEDEN OLUR?



İdrar yolu enfeksiyonu, cinsel organın bakterilere maruz kalması ve bu bakterilerin idrar yoluyla birlikte mesaneye ulaşmasıyla oluşur.



Bu bakteriler, dışarıda kullandığınız bir tuvaletten gelebileceği gibi aşağıdaki durumlar idrar yolu enfeksiyonu riskini artırmaktadır.



Anormallikler: İdrar yolu anormallikleri ile doğan bebeklerde, idrarın, idrar yolunda birikmesi yüzünden idrar yolu enfeksiyonu daha sık görülür.



Tıkanma: Prostat büyümesi ve böbrek taşı idrar yolunu tıkayarak, idrarın mesanede kalmasına yol açabilir. Bu durum enfeksiyon riskini yükseltmektedir.



Baskılanmış Bağışıklık Sistemi: Şeker hastalığı gibi bağışıklık sistemini baskılayarak, vücudun bakterilere karşı korunma sistemini zayıflatan bazı hastalıkların idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma ihtimalini artırdığı bilinmektedir.



Sonda Kullanma: Hastalık yüzünden, kendi kendine idrar yapamayan ve bu sebeple sonda kullanan hastalarda idrar yolu enfeksiyonları normal kişilere oranla daha sık görülür.



Doğum Kontrolü: Doğum kontrolü için birtakım yöntemler kullanan kadınların idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riskleri daha yüksektir.



BELİRTİLERİ



- Sık sık idrara çıkma.

- İdrara çıktıktan hemen sonra bile tekrar idrara çıkma isteği.

- İdrara çıktığınızda ağrılı yanma hissi.

- Karnın alt kısmında şişlik, baskı ve rahatsızlık hissi.

- Pelvik bölgede ya da bel bölgesinde ağrılar.

- Bulanık idrar hatta bazı durumlarda kanlı idrar.

- Ağır kokulu idrar

alarm veren



DURUMLAR



- Ateşiniz varsa,

- Mide bulantısı ve kusma görülüyorsa,

- Sırtın tek tarafında, kaburgaların alt bölgesinde ağrı varsa,

- Diyabet, böbrek rahatsızlığı ve bağışıklık sistemi zayıflığı varsa,

- 65 yaşın üzerindeyseniz

- Hamileyseniz, ihmal etmeyip hemen hekime gitmelisiniz.

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu

Her yıl çocuk nüfusun %3'ü idrar yolu enfeksiyonu yaşamaktadır. Erkek bebeklerin risk oranı kız bebeklere göre daha yüksektir. Ancak 2 yaşından sonra risk oranı terse döner ve enfeksiyon daha çok kızlarda görülür. Yetişkinler gibi çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonunun başlıca sebebi "E.coli" bakterisidir.



BELİRTİLERİ



- En sık görülen belirtisi olan idrar sırasında yanma hissi görülmeyebilir.

- Bebekler sıkıntılarını dile getiremediği için aşağıdaki belirtilerin bulunup bulunmadığını kontrol etmelisiniz.

- Grip veya bilinen bir hastalık olmadan yaşanan ateş,

- Değişik gelen kokulu idrar,

- Sebepsiz iştahsızlık,

- Kusma,

- Sebepsiz huysuzluk,

2-4 yaş arası



Çocuklardaki belirtiler



- İdrar sırasında ağrı ve yanma hissi

- Sık idrara çıkma isteği

- Altına kaçırma

- Kokulu, pembe veya bulanık idrar,

- Sırtın bir bölümünde veya karnın alt kısmında ağrı,



Teşhis için "idrar testi" gerekir. Alınan idrar örneği laboratuvarda incelenir. Bakterinin türü belirlenir.



Doktorunuz sık oluşan idrar yolu enfeksiyonlarının, idrar yolundaki anormalliklere bağlı olup olmadığını tespit edebilmek için bu bölgenin filmini de isteyebilir.



İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi çoğunlukla antibiyotiklerle yapılmaktadır. Fakat her antibiyotik her bakteri türü için etkili olmadığından size uygun antibiyotiği hekim belirleyebilir.

YENİ AKİT / EVİM EVİM GÜZEL EVİM SAYFASI