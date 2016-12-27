Bu haber 524 kez okundu

İdrar tutukluğu nedir?

Tıp dilinde akut retansiyon olarak adlandırılan bu sorun, boşaltım yollarının tıkalı olması sonucu ortaya çıkmaktadır.

İdrar tutukluğunun belirtileri nelerdir?

- Karının alt kısmında genişleme

- İdrara çıkma isteğinde zayıflama

- İşemede zorluk

- Karın basıncının artması

- İdrarın kesik veya salya şeklinde gelmesi

İdrar tutukluğunun nedenleri nelerdir?

- İdrar yolunun dar olması veya doğuştan kusurlu olması

- Beyin veya omuriliğin zarar görmesi

- İnme

- Bel soğukluğu

- Vajinal doğum

- Kanser

- Böbrek ve mesane taşları

- Pelvik yaralanma veya travma

- Aşırı alkol tüketimi

- Kas ve sinir fonksiyonlarının bozulması

- Erkeklerde prostat büyümesi

İdrar tutukluğu nasıl tedavi edilir?

Karın bölgesine sıcak su koymak ve sıcak duş almak idrarın yapılmasında yardımcı olmaktadır. Ancak bu tam anlamıyla yeterli bir çözüm değildir. Sorunun giderilmesi için kesinlikle doktora gidip tedavi olunmalıdır.