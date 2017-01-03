İDO'dan sefer iptalleri

İDO'dan yapılan açıklamaya göre,
06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,
07.10 Bostancı-Kartal-Yalova,
07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü,
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi
İptal edilen diğer seferler ise şöyle:
"08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy,
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,
09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
14.30 Yalova-Tuzla-Kartal,
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri."
İDO ayrıca hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.