İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) dış hat seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'dan sefer iptalleri
Eklenme: 03 Ocak 2017, 08:35
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İDO'dan yapılan açıklamaya göre,

 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,
 
07.10 Bostancı-Kartal-Yalova,
 
07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü,
 
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi
 
İptal edilen diğer seferler ise şöyle:
 
"08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy,
 
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,
 
09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
 
14.30 Yalova-Tuzla-Kartal,
 
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri."
 
İDO ayrıca hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

 
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